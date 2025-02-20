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В Музее Победы открылась выставка о защитниках Отечества
В Музее Победы на Поклонной горе открылась фотовыставка «Защитники Отечества», посвященная солдатам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, представленная совместно с Международной медиагруппой «Россия сегодня».
Экспозиция насчитывает около 50 фотографий, посвященных солдатам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель генерального директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин отметил, что выставка напоминает подрастающему поколению о героизме и воле советских и российских солдат.
Фотографии демонстрируют портреты летчиков, моряков, артиллеристов и пехотинцев Великой Отечественной войны, среди которых легендарные Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
Также представлены снимки военных корреспондентов РИА «Новости», сделанные в зоне специальной военной операции. Один из фотографов, Сергей Бобылев, рассказал: «Я снимаю в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. В выставку вошли мои портреты бойцов, таких как военнослужащие спецназа «Ахмат» в Курской области».
Выставка также включает работы фотокорреспондентов Станислава Красильникова, Павла Лисицына и Константина Михальчевского. Открытие выставки совпало с церемонией награждения победителей Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны», приуроченного ко Дню защитника Отечества.