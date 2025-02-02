Tекст: Дмитрий Зубарев

Попытки Украины обвинить Россию в нанесении удара по интернату в Судже являются провокацией, сообщает ТАСС. Об этом заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, в своем телеграм-канале. Мирошник назвал удар «зверством и военным преступлением» и отметил, что попытка обвинить в этом Россию является «актом вероломства и зашкаливающего цинизма».

По словам дипломата, Украина развернула «информационную провокацию», осознавая, что удар был нанесен с территории Сумской области. Мирошник подчеркнул, что российское министерство обороны подтвердило эту информацию, и добавил, что и Россия, и западные партнеры знают о реальном источнике удара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.