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    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    30 комментариев
    18 февраля 2025, 20:35 • Новости дня

    Ушаков назвал развитие контактов России и США уникальным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил уникальность развития российско-американских контактов после переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером.

    Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что ситуация в контактах России и США после недавнего разговора Владимира Путина и президента США является уникальной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на фоне общей международной обстановки контакты между двумя странами приобрели особое значение и демонстрируют успех.

    «Сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие (контактов России и США) с учетом общей обстановки. На прошлой неделе говорили президенты, после этого – буквально через несколько дней – встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков заявил, что после переговоров с делегацией США в Эр-Рияде точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся.

    Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что инициатива Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию нуждается в дальнейшем развитии, так как одного звонка и встречи явно недостаточно.

    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

    Коментарии (8)
    18 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся. По оценке Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения.

    Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

    По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

    Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 22:11 • Новости дня
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На намеченных на вторник переговорах в Эр-Рияде будут представлены российская и американская стороны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние», – пояснил Ушаков в эфире «России 24», говоря о приезде в Саудовскую Аравию украинской делегации, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что других переговоров в Эр-Рияде не может быть.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

    Коментарии (8)
    18 февраля 2025, 02:10 • Новости дня
    Маск оценил прибытие Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видеозаписи с приездом главы МИД России Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.

    «Вот так выглядит компетентное руководство», – прокомментировал Маск в X прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд.

    В ролике запечатлено, как с трапа самолета спускаются глава МИД и помощник главы российского государства.

    Напомним, Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сам Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Коментарии (4)
    17 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет

    Орбан заявил о второстепенной роли ЕС на переговорах России и США о будущем мире

    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза останутся в стороне от ключевых переговоров между Россией и США, в результате которых будет определено будущее мирового порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз потерял возможность взять инициативу в прекращении конфликта на Украине и теперь будет узнавать о будущих переговорах из газет. Глава венгерского правительства отметил, что президенты России и США могут обсудить не только вопросы Украины, но и будущее мироустройства, а также цены на энергоносители, технологии, торговлю.

    Орбан также добавил, что для европейцев особенно неприятно будет оставаться в роли зрителей этих событий, несмотря на их значимость для мировой политики.

    Ранее экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    18 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине

    Рубио подтвердил возможность снятия санкций с России в случае урегулирования на Украине

    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Эр-Рияде заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции, если конфликт на Украине будет урегулирован, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос журналистов о введенных против Москвы рестрикциях Рубио подчеркнул, что все санкции являются следствием украинского конфликта, и для его завершения необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки. По его словам, «все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки».

    Он также отметил, что Евросоюзу придется вступить в переговоры, поскольку у них тоже имеется ряд санкций против России. «Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены [против России]», – добавил Рубио.

    Напомним, Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.

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    18 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщила репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

    По информации Хайнрич, план включает в себя три основных этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и последующее подписание окончательного соглашения, передает РИА «Новости».

    Журналистка в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметила, что обе стороны рассматривают проведение выборов как одно из ключевых условий для достижения успешного мирного процесса.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США обсудили весь комплекс проблемных вопросов.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде стороны изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Коментарии (14)
    18 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обсуждали целый комплекс проблемных вопросов в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Захарова подтвердила начало диалога, отметив, что он был инициирован руководством обеих стран, передает ТАСС. Диалог затрагивает вопросы, накопившиеся не только за последние три года, когда контакты были практически прерваны, но и за все предыдущие годы, добавила она.

    Захарова подчеркнула, что нормальные контакты между странами практически отсутствовали по вине администрации бывшего президента США Джо Байдена. «Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», – заявила дипломат.

    Спикер МИД сообщила, что о том, как проходили переговоры и какие темы были затронуты, расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление перед прессой запланировано по итогам мероприятия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Напомним, делегации России и США начали рабочий ланч после завершения первой утренней сессии переговоров.

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    18 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств

    Рубио: Россия и США договорились вернуть прежнюю численность дипсоставов посольств

    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США приняли решение восстановить прежнюю численность дипломатического персонала в посольствах, сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

    Как пишет Associated Press, Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения о восстановлении прежней численности дипломатических составов в посольствах в Москве и Вашингтоне, передает ТАСС.

    Госсекретарь Рубио подчеркнул важность активной работы дипломатических представительств, которые должны нормально функционировать для обеспечения возможности продолжения двусторонних контактов. Он отметил: «Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты».

    Напомним, Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

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    17 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США

    Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров с администрацией США

    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США
    @ Артем Попов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в российско-американских переговорах, передает ТАСС.

    Правительственный борт с российской делегацией приземлился в аэропорту саудовской столицы. Переговоры между делегациями РФ и США запланированы на вторник.

    Основные темы обсуждений включают восстановление всего комплекса двусторонних отношений и подготовку к встрече лидеров. Также планируется обсудить возможные переговоры по урегулированию на Украине.

    Согласно данным телеканала CNN, делегацию США в Эр-Рияде возглавляют госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Владимир Зеленский отметил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    18 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Пушков заявил о провале саммита по Украине из-за бездействия Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал лидеров Европы за упущенные возможности на саммите в Париже, созванном для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские лидеры упустили возможность содействовать мирному урегулированию конфликта, сделав ставку на продолжение войны.

    Сенатор отметил, что саммит закончился полным провалом из-за усиливающейся беспомощности европейских стран на фоне изменения политики США и переговорного процесса между лидерами России и США. Европа, по его мнению, оказались на обочине мировой политики, упустив шанс инициировать мир.

    В заключение Пушков добавил, что европейские лидеры таким образом сами себя лишили возможности влиять на мировые события.

    Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    Переговоры делегаций России и США стартовали в Эр-Рияде
    Переговоры делегаций России и США стартовали в Эр-Рияде
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

    Переговоры начались без предварительных слов в присутствии прессы, в данный момент обсуждаются перспективы сотрудничества в ряде экономических сфер, передает ТАСС.

    Встреча проходит за большим прямоугольным столом: российская сторона сидит справа, американская слева.

    От России на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

    Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам. Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2025, 13:22 • Новости дня
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
    @ Артем Попов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы.

    Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы, пишет ТАСС.

    Переговоры начались в 10.30 и продолжались два с половиной часа до объявления перерыва.

    Аналитики предполагают, что стороны могут обсуждать широкий спектр вопросов, от экономических отношений до международной безопасности.

    Ранее в Эр-Рияде российская и американская делегации объявили небольшой перерыв.

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    18 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Россия и США договорились о контактах переговорщиков по Украине

    Ушаков: Россия и США договорились о контактах переговорщиков по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала сообщил, что делегации России и США в ходе переговоров изложили свои принципиальные позиции по украинскому урегулированию, передает ТАСС. По его словам, стороны договорились, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в скором времени вступят в контакт.

    Ушаков отметил, что пока неизвестно, кто именно станет представителями от обеих сторон. «Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет», – пояснил он. Он добавил, что окончательное решение будет принимать президент России, который утвердит кандидатов после получения имен американских представителей.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов.

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      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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