Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.14 комментариев
Ушаков назвал развитие контактов России и США уникальным
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил уникальность развития российско-американских контактов после переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером.
Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что ситуация в контактах России и США после недавнего разговора Владимира Путина и президента США является уникальной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на фоне общей международной обстановки контакты между двумя странами приобрели особое значение и демонстрируют успех.
«Сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие (контактов России и США) с учетом общей обстановки. На прошлой неделе говорили президенты, после этого – буквально через несколько дней – встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех», – сказал Ушаков.
Ранее Ушаков заявил, что после переговоров с делегацией США в Эр-Рияде точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся.
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что инициатива Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию нуждается в дальнейшем развитии, так как одного звонка и встречи явно недостаточно.