Ушаков назвал развитие контактов России и США уникальным

Tекст: Валерия Городецкая

Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что ситуация в контактах России и США после недавнего разговора Владимира Путина и президента США является уникальной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на фоне общей международной обстановки контакты между двумя странами приобрели особое значение и демонстрируют успех.

«Сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие (контактов России и США) с учетом общей обстановки. На прошлой неделе говорили президенты, после этого – буквально через несколько дней – встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех», – сказал Ушаков.

Ранее Ушаков заявил, что после переговоров с делегацией США в Эр-Рияде точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что инициатива Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию нуждается в дальнейшем развитии, так как одного звонка и встречи явно недостаточно.