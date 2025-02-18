Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.7 комментариев
Ушаков: Встреча Путина и президента США на следующей неделе маловероятна
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся.
Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.
По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.
Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.