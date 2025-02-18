Ушаков: Встреча Путина и президента США на следующей неделе маловероятна

Tекст: Валерия Городецкая

Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.