В Общественной палате отреагировали на инициативу отпускать женщин в ранний декрет

Член ОП Голышенкова: Инициатива депутатов отпускать женщин в декрет на любом сроке беременности вызывает вопросы

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили отпускать женщин в декрет на любом сроке беременности, передают РИА «Новости». Соответствующий законопроект внесен в палату. Ранее данную идею высказывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



«Депутаты Госдумы все чаще выступают с инициативами о поддержке различных слоев населения, уверена, что с самыми благими намерениями. Однако идея об отпуске женщин в декрет на любом сроке беременности, исходящая от представителей фракции «Справедливая России – За правду», а не от сообщества медицинских работников, вызывает вопросы», – говорит Голышенкова.

Она объясняет, что ежегодно медицинское сообщество пересматривает нормы ведения беременности, вносит коррективы в медицинское сопровождение, в количество анализов, которые сдают женщины. Отпуск по беременности и родам делится на два периода: дородовой и послеродовой. Врач определяет точный срок начала декретного отпуска, обычно это 30 недель беременности (восьмой месяц), а при многоплодной беременности – 28 недель. Врачебный подход к определению срока начала декретного отпуска основывается на медицинских показаниях и состоянии здоровья женщины, что является ключевым аспектом для обеспечения безопасности как матери, так и ребенка.

«Инициатива о возможности раннего ухода в декрет без учета медицинских рекомендаций может привести к негативным последствиям, как для самих женщин, так и для системы здравоохранения в целом. Отсутствие четких критериев для такого решения, учитывающего физиологические различия и индивидуальные обстоятельства, делает эту идею спорной», – рассуждает член ОП.

По ее мнению, привлечение медицинских работников, специалистов в области акушерства и гинекологии, к подобным дискуссиям является необходимым условием для выработки эффективных и безопасных решений. «Необходимость в поддержке женщин в декрете не вызывает сомнений, но важно, чтобы любые инициативы исходили из реальных потребностей и учитывали мнение профессионалов, чтобы гарантировать здоровье и безопасность будущих матерей и их детей», – заключила Голышенкова.

Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без матерей.