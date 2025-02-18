  • Новость часаЗахарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
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    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы
    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС
    В Европе заявили об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    Каспийский трубопровод продолжил транспортировку нефти после атаки украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    27 комментариев
    18 февраля 2025, 14:08 • Новости дня

    Захарова призвала Европу к «проветриванию» геополитической обстановки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова предложила европейским странам взглянуть на реальную геополитическую обстановку, прекратить политическую цензуру и обратить внимание на внутренние проблемы, вместо обвинений в адрес России.

    Захарова на брифинге раскритиковала страны Западной Европы за их подход к геополитической ситуации, передает ТАСС. Она заявила, что «над Западной Европой смеется весь мир», поскольку террористы устраивают экстремистские акции в европейских столицах, которые не связаны с Россией, но Европа продолжает обвинять Москву в угрозе.

    Захарова отметила, что западные страны вместо уважения свободы слова прибегают к политической цензуре и ограничивают альтернативные источники информации. Она предложила европейцам «впустить свежий воздух» и «взглянуть в окно», чтобы понять, что происходит на самом деле.

    По мнению Захаровой, Европа живет в мире вымышленных нарративов. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы улучшать благосостояние своих граждан, Европа готовится к конфликту с Россией. Дипломат также указала на то, что европейские страны продолжают разрушать свою промышленность и наращивать военные бюджеты, игнорируя проблемы нелегальной миграции и преступности.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    17 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет

    Орбан заявил о второстепенной роли ЕС на переговорах России и США о будущем мире

    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза останутся в стороне от ключевых переговоров между Россией и США, в результате которых будет определено будущее мирового порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз потерял возможность взять инициативу в прекращении конфликта на Украине и теперь будет узнавать о будущих переговорах из газет. Глава венгерского правительства отметил, что президенты России и США могут обсудить не только вопросы Украины, но и будущее мироустройства, а также цены на энергоносители, технологии, торговлю.

    Орбан также добавил, что для европейцев особенно неприятно будет оставаться в роли зрителей этих событий, несмотря на их значимость для мировой политики.

    Ранее экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    17 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей

    Tenet запустит в производство кроссоверы на базе Chery Tiggo

    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новая отечественная автомобильная марка Tenet представит свои первые модели кроссоверов, созданные на базе автомобилей Chery, их выпуск начнется на заводе в Калуге, ранее принадлежавшем Volkswagen, сообщают СМИ.

    Первым автомобилем станет кроссовер с кодовым именем 32T, базирующийся на Chery Tiggo 7L, передают «Известия». Эта модель технически идентична текущей версии Tiggo 7 Pro Max, доступной в России с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой передач. Внешний вид и салон нового кроссовера также повторяют Tiggo 7 Pro Max.

    Следующая модель Tenet, получившая кодовое имя 3XT, будет аналогом Chery Tiggo 4. Она будет оснащена 1,5-литровым турбомотором с мощностью 147 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

    Третья модель, известная под кодовым названием 31T, будет похожа на Chery Tiggo 8 Pro Max. В России эта модель доступна с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л. с. с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также двухлитровым двигателем мощностью 197 л. с. с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

    Напомним, группа компаний «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet.

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    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

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    18 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако легитимность лидера украинского режима ставится под вопрос, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».

    Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.

    Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    18 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Пушков заявил о провале саммита по Украине из-за бездействия Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал лидеров Европы за упущенные возможности на саммите в Париже, созванном для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские лидеры упустили возможность содействовать мирному урегулированию конфликта, сделав ставку на продолжение войны.

    Сенатор отметил, что саммит закончился полным провалом из-за усиливающейся беспомощности европейских стран на фоне изменения политики США и переговорного процесса между лидерами России и США. Европа, по его мнению, оказались на обочине мировой политики, упустив шанс инициировать мир.

    В заключение Пушков добавил, что европейские лидеры таким образом сами себя лишили возможности влиять на мировые события.

    Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    17 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    В перечень террористов и экстремистов внесли сразу 174 организации

    Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации.

    Среди внесенных в реестр организаций оказались Конфедерация кавказского союза, Лига свободных наций, Башкирский национально-политический центр, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва и другие, передает РИА «Новости».

    Попавшие в этот список лица и организации сталкиваются с жесткими ограничениями. Им запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Это значительно ограничивает их возможности в сфере общественной и политической деятельности.

    Кроме того, им запрещено пользоваться финансовыми услугами, за исключением тех, которые необходимы для уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.

    В январе транс-женщину из Вологды арестовали по подозрению в финансировании терроризма и внесли в список террористов и экстремистов.

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    18 февраля 2025, 11:04 • Новости дня
    Украина призвала Европу выбрать представителя для мирных переговоров

    Украина потребовала от Европы назначить представителя для переговоров с США и Россией

    Украина призвала Европу выбрать представителя для мирных переговоров
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна как можно скорее выбрать представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией, отметил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

    По его словам, Украина хочет, чтобы Европа как можно быстрее выбрала представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией, передает Bloomberg.

    Жовква, находящийся в Брюсселе для консультаций по вопросам безопасности, не стал называть имена, но дал понять, что представитель должен быть на «уровне лидера».

    Издание отмечает, что Зеленский также поддержал эту идею, заявив репортерам в Киеве через видеоконференцию из ОАЭ: «Должен быть представитель Европы».

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Песков также заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал-майор Росгвардии арестован в Москве за взятку

    Генерала Росгвардии Рябых арестовали за взятку в 15 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный суд Москвы арестовал экс-главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

    Генерал-майора задержали несколько дней назад, после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рябых также был уволен с занимаемой должности.

    В сентябре бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии Олега Гамаюнова арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее Хамовнический суд Москвы заключил под стражу главу военно-строительного управления Минобороны Астемира Абаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    18 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине

    Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали

    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Европе происходит подъем консервативных сил. Причем это страны, которые являются противниками помощи Украине. Именно поэтому встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, провалилась, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине закончился без итоговых заявлений.

    «Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.

    «Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.

    «Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.

    «Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.

    Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.

    Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.

    Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.

    В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.

    Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.

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    17 февраля 2025, 15:29 • Новости дня
    Яровая: Рособрнадзор изменит правила тестирования по русскому языку детей мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Госдумы по миграционной политике разрабатывает более 20 новаций в законодательство, направленных на защиту жизни и здоровья граждан России, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она также сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов.

    Яровая подчеркнула, что новации будут носить взаимоувязанный и выверенный характер, способствуя созданию контура общественной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме того, она сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов. В этой связи документ будет изменен. Яровая отметила, что на заседании комиссии руководитель Рособрнадзора подтвердил принятие всех замечаний парламента. В настоящее время ожидаются новые проекты документов, которые будут обсуждаться профильным комитетом Госдумы по просвещению.

    Ранее в Госдуме заявили, что замечания к приказу о языке для мигрантов будут учтены Рособрнадзором.

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    17 февраля 2025, 16:07 • Новости дня
    ЕС в декабре поставил новый рекорд по закупкам российского газа

    Евросоюз в декабре 2024 года закупил российский газ на рекордные 1,84 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз в декабре 2024 года закупил рекордные объемы российского трубопроводного и сжиженного природного газа, потратив на это 927,4 млн и 917,4 млн евро соответственно, согласно данным Евростата.

    Общая сумма закупок трубопроводного и сжиженного газа составила более 1,8 млрд евро. Трубопроводный газ обошелся ЕС в 927,4 млн евро, а сжиженный природный газ (СПГ) – в 917,4 млн евро, что стало максимальными показателями с начала 2023 года, передает ТАСС.

    Закупки СПГ из России увеличились на 52% по сравнению с ноябрем и на 38% по сравнению с декабрем прошлого года. В период с января 2023 года на оплату поставок российского СПГ было потрачено свыше 1,3 млрд евро, что является предыдущим рекордом.

    Среди стран ЕС Франция стала крупнейшим импортером СПГ, закупив газа на 402,9 млн евро, что является самым высоким показателем с декабря 2022 года. Испания и Бельгия также значительно увеличили закупки, потратив 198,8 млн и 137,9 млн евро соответственно. В то же время Нидерланды сократили свои закупки на 15,5% по сравнению с ноябрем, потратив на газ 98,5 млн евро.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    18 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сравнил с «детским столом» место переговоров для ЕС

    Глава Rheinmetall заявил, что Европу отсадили за детский стол в переговорах по Украине из-за недоинвестирования

    Tекст: Вера Басилая

    Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    Армин Паппергер в интервью газете Financial Times высказал свое мнение, почему Европа оказалась в стороне на переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    Он считает, что это произошло из-за многолетнего недоинвестирования в оборонную сферу. По его словам, Европа довольствовалась тратами всего 1% от ВВП на оборону, что привело к ее второстепенной роли в международных переговорах.

    «Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми», – заявил Паппергер.

    Он сравнил положение Европы за столом переговоров с «детским столом», намекая на то, что европейцы не участвуют в обсуждении будущего Украины, тогда как основные переговоры ведутся «родителями» США и Россией.

    «Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом», – заявил глава концерна Rheinmetall.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, отметив, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков сказал, что обсуждение участия Евросоюза в переговорах по Украине преждевременно, так как только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки встречи лидеров двух стран.

    Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    Коментарии (4)
    18 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС

    Песков заявил о суверенном праве Украины на вступление в Евросоюз

    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в Европейский союз рассматривается Москвой как суверенное право Киева, поскольку это касается экономического объединения, а не военного альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в интеграционных и экономических процессах никто не может навязывать свои условия какой-либо стране, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия не намерена вмешиваться в этот процесс, так как он касается исключительно экономической сферы. Однако представитель Кремля уточнил, что у России совершенно иная позиция по вопросам, связанным с безопасностью и оборонными или военными альянсами. В этих вопросах, по словам Пескова, позиция России известна и отличается от подхода к экономической интеграции.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины в отличие от других гарантий.

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