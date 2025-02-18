Украинские СМИ заметили отсутствие обращений Зеленского в Telegram

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что Зеленский не записывал свои традиционные вечерние видеообращения в Telegram с 13 февраля. Этот перерыв оказался самым длинным с начала 2022 года, передает РИА «Новости».

В сообщении издания указывается, что дни с 13 февраля были заняты у президента международными встречами и поездками. Одним из первых визитов стал приезд министра финансов США в Киев. Далее Зеленский побывал в Мюнхене, ОАЭ, а затем отправился в Турцию и Саудовскую Аравию.

При этом издание отмечает, что Зеленский и ранее был занят международными встречами, однако редко пропускал свои обращения к аудитории в Telegram.

Ранее Елена Зеленская опубликовала пост, в котором рассказала о пребывании украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в отеле «Москва» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщалось, что Владимир Зеленский приехал на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая пройдет во вторник.

