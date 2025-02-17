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Песков призвал не торопиться с выводами по заявлениям с Мюнхенской конференции
Песков заявил о преждевременности выводов по заявлениям европейских политиков в Мюнхене
Делать выводы на основе заявлений с Мюнхенской конференции преждевременно, в связи с перегруженностью информационного фона, заявил пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков.
По словам Пескова,пока рано делать выводы на основе заявлений, прозвучавших от европейских политиков на Мюнхенской конференции, передает ТАСС.
Он отметил, что информационный фон конференции был перегружен из-за большого конфликтного потенциала. Песков подчеркнул необходимость фиксировать все заявления, но предостерег от преждевременных выводов.
По словам представителя Кремля, дискуссии о том, как остановить конфликт на Украине, являются положительным явлением. Песков напомнил, что недавно весь мир говорил о необходимости продолжать войну на Украине, а теперь все начали обсуждать пути ее прекращения. Это, по его мнению, свидетельствует о позитивной динамике в международных отношениях.
Песков призвал дождаться результатов экстренного саммита в Париже, ожидая заявлений представителей европейских государств по его итогам. Он отметил важность изменения риторики в мировом сообществе в отношении украинского конфликта.
Ране Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.
Французский политик Флориан Филиппо назвал встречу лидеров ЕС в Париже «саммитом войны».
Глава МИД Сергей Лавров заявил об агрессивных в отношении России заявлениях европейских лидеров на Мюнхенской конференции, что, по его мнению, отражает стремление некоторых сил переписать историю и доминировать на международной арене.