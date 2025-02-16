Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.7 комментариев
США «ясно дали понять», что безопасность Украины должна гарантировать Европа
Госдеп заявил о желании увидеть лидерство Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине
Как «ясно дала понять» американская администрация, США ожидают, что европейские страны возьмут на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Украины, сообщил представитель Госдепа.
Как сообщило Reuters со ссылкой на свои источники, Вашингтон на этой неделе направил в европейские столицы дипломатический демарш с вопросом, какой вклад они могут внести в обеспечение гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.
Представитель Госдепа пояснил, что США ожидают от европейских партнеров «ведущей роли в создании прочных рамок безопасности» и ждут их предложений. «Сильная, самодостаточная Европа отвечает как их интересам, так и нашим», – сказали в Госдепе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».