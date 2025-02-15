Кафе загорелось в Нефтеюганске на площади 800 кв. метров

Tекст: Мария Иванова

В Нефтеюганске, в Ханты-Мансийском автономном округе, произошло крупное возгорание в одноэтажном кафе, сообщается в Telegram-канале МЧС. Пожар охватил площадь 800 кв. метров, а часть кровли обрушилась на 100 кв. метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и предприняли все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения огня. В сообщении МЧС отмечается, что пожар удалось локализовать, минимизировав ущерб.

В тушении огня участвовали 23 пожарных специалиста, использовалось шесть единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в московском парке Сокольники произошло возгорание в одном из местных кафе.

Ранее в Анапе загорелось здание пансионата, пламя распространилось на площади около 1,4 тыс. кв. метров.