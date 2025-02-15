В Херсонской области прошли мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов

В Херсонской области состоялись памятные мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, 15 февраля в Херсонской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Геническе, на центральной площадке в парке Афганской славы, собрались ветераны войны в Афганистане, действующие военнослужащие и общественники. Горожане также пришли почтить память погибших воинов-интернационалистов.

Торжественный концерт в Геническе посетили первые лица области, включая Павла Шувалкина, первого заместителя губернатора Херсонской области, и Игоря Телегина, руководителя Херсонского областного отделения организации ветеранов «Боевое Братство». Шувалкин отметил сплоченность ветеранов и активное участие молодежи в мероприятиях.

На площадке также присутствовал Петр Штепюк, ветеран Афганской войны, который подчеркнул важность памяти о погибших. По его словам, память о прошлом необходима для будущего. Игорь Телегин в своем выступлении отметил мужество и патриотизм воинов-интернационалистов и пожелал всем ветеранам здоровья и стойкости духа.

Особое внимание было уделено молодежи: в Тарасовской школе открыли обновленную мемориальную доску воину-афганцу Николаю Литвиненко. В Рубановке ветераны делились воспоминаниями, а в Григорьевке организовали экспозицию в честь Героев Советского Союза.

Мероприятия поддержало региональное отделение партии «Единая Россия». Губернатор Владимир Сальдо выразил благодарность ветеранам, отметив их подвиги как пример для будущих поколений. В Новокаховском округе память о погибших почтили минутой молчания у памятника «Черный тюльпан».



