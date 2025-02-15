Туск предложил создать срочный план действий Европы по Украине

Tекст: Александра Юдина

Туск выступил с инициативой по разработке европейского плана действий, касающегося ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Европе срочно требуется собственная стратегия, чтобы избежать принятия решений без учета ее интересов.

Он настаивает на том, что подобный план должен быть разработан в кратчайшие сроки, чтобы Европа могла сама определять свое будущее и обеспечивать безопасность в регионе.

По словам Туска, нерешительность может привести к тому, что влияние на европейские дела будет исходить от внешних мировых сил, что может не совпадать с интересами Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.