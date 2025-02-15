Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Туск предложил создать срочный план действий Европы по Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу срочно разработать собственный план действий по Украине, подчеркнув необходимость его немедленной подготовки для защиты безопасности Европы.
Туск выступил с инициативой по разработке европейского плана действий, касающегося ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, Европе срочно требуется собственная стратегия, чтобы избежать принятия решений без учета ее интересов.
Он настаивает на том, что подобный план должен быть разработан в кратчайшие сроки, чтобы Европа могла сама определять свое будущее и обеспечивать безопасность в регионе.
По словам Туска, нерешительность может привести к тому, что влияние на европейские дела будет исходить от внешних мировых сил, что может не совпадать с интересами Европы.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.