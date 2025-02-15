Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В своем заявлении телеканал обвинил в проблемах одного из учредителей, бизнесмена Зазу Окуашвили.

Как отмечается, «Окуашвили служит «русскому режиму» и закрывает главный критический канал страны».

«Работаем, чтобы изыскать средства восстановить эфир», – отмечено в заявлении.

«Мтавари» остановил все передачи, которые выходили в прямом эфире. Это информационные программы, ток-шоу, утренние, дневные и вечерние передачи с участием приглашаемых в студию гостей.

В декабре грузинский бизнесмен, один из основателей и спонсор оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Заза Окуашвили обвинил бывшего и нынешнего директоров этого ТВ Николоза Гварамия и Георгия Габуния в финансовых махинациях и доведении телеканала до банкротства.

В том числе он говорил о колоссальных зарплатах директоров. Так, Гварамия получал на канале ежемесячно около 90 тыс. лари (32 тыс.и долларов).