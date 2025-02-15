Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание
Оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») грузинского радикала Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, остановил вещание на шестой год работы из-за финансовых проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В своем заявлении телеканал обвинил в проблемах одного из учредителей, бизнесмена Зазу Окуашвили.
Как отмечается, «Окуашвили служит «русскому режиму» и закрывает главный критический канал страны».
«Работаем, чтобы изыскать средства восстановить эфир», – отмечено в заявлении.
«Мтавари» остановил все передачи, которые выходили в прямом эфире. Это информационные программы, ток-шоу, утренние, дневные и вечерние передачи с участием приглашаемых в студию гостей.
В декабре грузинский бизнесмен, один из основателей и спонсор оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Заза Окуашвили обвинил бывшего и нынешнего директоров этого ТВ Николоза Гварамия и Георгия Габуния в финансовых махинациях и доведении телеканала до банкротства.
В том числе он говорил о колоссальных зарплатах директоров. Так, Гварамия получал на канале ежемесячно около 90 тыс. лари (32 тыс.и долларов).