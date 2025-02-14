Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Глава МИД Китая ответил в Мюнхене на призыв перестать закупать газ у России
Глава МИД КНР Ван И: Никто не сможет предоставить Китаю столько газа, сколько Россия
Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции подчеркнул, что КНР продолжит закупать газ у России, несмотря на санкции, так как это необходимо для удовлетворения потребностей китайского народа.
Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай будет продолжать закупать газ у России в интересах своего народа. Он отметил, что Китай удовлетворяет потребности своего населения в газе благодаря российским поставкам, и выразил мнение, что санкции, препятствующие этим поставкам, бесполезны, передает ТАСС.
«Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа», – подчеркнул Ван И в своем выступлении.
Ранее президент России Владимир Путин, начав видеовстречу с китайским председателем Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом, обсудил рост товарооборота на 7% и заявил о лидерстве России в поставках нефти и газа в Китай.
Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.