Глава МИД Китая ответил в Мюнхене на призыв перестать закупать газ у России

Глава МИД КНР Ван И: Никто не сможет предоставить Китаю столько газа, сколько Россия

Tекст: Дарья Григоренко

Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай будет продолжать закупать газ у России в интересах своего народа. Он отметил, что Китай удовлетворяет потребности своего населения в газе благодаря российским поставкам, и выразил мнение, что санкции, препятствующие этим поставкам, бесполезны, передает ТАСС.

«Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа», – подчеркнул Ван И в своем выступлении.

Ранее президент России Владимир Путин, начав видеовстречу с китайским председателем Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом, обсудил рост товарооборота на 7% и заявил о лидерстве России в поставках нефти и газа в Китай.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.