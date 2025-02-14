Степашин назвал любимую книгу об СВО

Степашин назвал «Собирателей тишины» Филиппова среди любимых книг

Tекст: Максим Попов

В четверг в Московском доме книги на Новом Арбате прошло одно из ключевых событий восьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» под названием «День влюбленных в книги», сообщает ТАСС. Литераторы делились своими любимыми произведениями и передавали их в дар библиотекам России.

На открытии мероприятия президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал о своих любимых произведениях книгах. Он отметил роман «Одсун» Алексея Варламова и трилогию Александр Проханова «ЦДЛ», «День» и «Меченосец». При этом особое внимание Степашин уделил роману «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова.

«Это роман в рассказах, посвященный событиям специальной военной операции. Мужчине 42 года, и он пишет о войне не понаслышке, потому что он в 2022 году подписал соответствующий контракт и пошел на два года в ополчение. Он боевой сапер – очень опасная профессия. Автор – великолепный, состоявшийся, и у него великолепный русский язык. Рекомендую почитать», – сказал Степашин со сцены.

Филиппов стал лауреатом первой национальной премии «Слово» за эту книгу. В беседе с «Петербургским дневником» он заявил, что это роман в рассказах, большая часть которых писалась на экране телефона, в блокноте, непосредственно на позициях или в короткие промежутки отдыха.

«Это истории о ежедневном подвиге русского солдата, о саперах, о моих боевых товарищах, живых и павших в бою. Я очень боялся не успеть ее дописать», – отметил автор «Собирателей тишины».

Напомним, Сергей Степашин занимал пост председателя Счетной палаты Российской Федерации с 2000 по 2013 год. Кроме того, с 2001 года он являлся президентом Российского книжного союза.