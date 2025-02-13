Вынесен приговор покушавшемуся на экс-главу МВД ЛНР Корнета

Россиянина приговорили к 18 годам за покушение на экс-главу МВД ЛНР Корнета

Tекст: Дарья Григоренко

Верховный суд Луганской народной республики приговорил 29-летнего гражданина РФ Александра Дегтярева к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и участии в покушении на бывшего министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, передает ТАСС.

В мае 2023 года Дегтярев, согласно материалам дела, передал сотрудникам СБУ сведения, которые позднее были использованы для организации взрыва в парикмахерской Луганска. В результате инцидента один человек погиб и шесть получили ранения разной степени тяжести. В момент взрыва в здании находился Игорь Корнет.

Суд назначил Дегтяреву 18 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима. Государственный обвинитель настаивал на виновности подсудимого, и суд принял это мнение. Усачева подчеркнула, что данное решение суда подтверждает тяжесть совершенного преступления.

Напомним, в Луганске произошло покушение на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета, при покушении погиб случайный прохожий.