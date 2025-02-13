  • Новость часаКремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
    Курс доллара к рублю сильно упал
    Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 14:10 • Новости дня

    Лавров удивился международной реакции на разговор Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил удивление по поводу реакции мирового сообщества на телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встреч с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином заявил, что его удивила реакция мирового сообщества на телефонный разговор между президентами России и США, передает ТАСС.

    Министр отметил: «Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее».

    Лавров подчеркнул, что это показывает, до какого состояния «довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом».

    Накануне президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Президент США выразил желание провести первую встречу с Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии. Сенатор Алексей Пушков заявил о значимости телефонного разговора лидеров России и США для мировой политики.

    13 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине

    Трамп прокомментировал позицию Москвы по прекращению огня на Украине

    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предложил прекратить огонь на Украине. По его словам, Путин подчеркнул, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным, передает RT.

    Трамп отметил важность достижения долгосрочного и устойчивого мира в регионе. Он подчеркнул, что такие шаги должны включать участие всех сторон для обеспечения стабильности.

    Ранее глава Белого дома заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне. До этого Трамп подчеркнул, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (24)
    12 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Белый дом подтвердил освобождение Винника

    Белый дом подтвердил освобождение Винника в обмене заключенными с Россией

    Белый дом подтвердил освобождение Винника
    @ Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях, что подтвердил Белый дом.

    Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника в рамках текущего обмена заключенными с Россией, сообщает ТАСС.

    Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что со вчерашнего вечера его клиент больше не числится в списках заключенных. По словам Бело, накануне прошло слушание, в результате которого дело было завершено.

    Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку.

    США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе. Заключив сделку с американской прокуратурой, Винник признал свою вину по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее адвокат сообщил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.




    Коментарии (17)
    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Между Россией и США появился контакт

    Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, где настаивают на включении Украины и Европы в любые переговоры по ситуации в регионе, передает «Коммерсантъ».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в заявлении на сайте МИД Германии.

    В заявлении отмечается, что Европа и Украина должны стать частью переговорного процесса, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине.

    Министры подчеркнули, что их общая цель должна заключаться в укреплении позиции Украины на переговорах.

    Они выразили надежду на обсуждение дальнейших шагов совместно с американскими союзниками. По их мнению, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, что является ключом к трансатлантической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Напомним, телефонный разговор лидеров России и США состоялся в среду. Эксперты отмечают, что их беседа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами.

    Коментарии (36)
    12 февраля 2025, 19:03 • Новости дня
    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля

    RT: США намерены передать России Винника

    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля
    @ Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника в рамках обмена, сообщили в среду вечером информационные агентства.

    Об этом RT сообщил адвокат россиянина. Об освобождении Винника также сообщает американский телеканал ABC.

    Винника задержали в Греции в 2017 году по американскому обвинению в криптомошенничестве. Потом его экстрадировали в США.

    Суд в Штатах перенес вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе. Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

    Коментарии (14)
    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (12)
    12 февраля 2025, 19:40 • Новости дня
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами, сообщила канцелярия сирийского лидера.

    Ахмед аш-Шараа указал на прочные стратегические отношения между Россией и Сирией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии.

    Он добавил, что Дамаск открыт для сотрудничества, если это отвечает интересам народа страны и способствует укреплению безопасности и стабильности.

    В среду Путин провел телефонный разговор с Ахмедом аш-Шараа. Российский президент выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между двумя странами.

    Встоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Москва и Дамаск перевернули страницу и постараются построить отношения с чистого листа.

    Коментарии (14)
    13 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/ CNP/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп выразил желание провести первую встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии, сообщил CBS News.

    По информации телеканала, Дональд Трамп озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Трамп сделал это заявление во время общения с журналистами в Овальном кабинете, подчеркнув важность укрепления отношений между двумя странами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Коментарии (13)
    13 февраля 2025, 10:48 • Новости дня
    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    Financial Times: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Европа выражает беспокойство из-за возможных требований Белого дома об оплате восстановительных работ на Украине и направлении миротворцев от ЕС без их участия в переговорах, пишет Financial Times.

    Более полудюжины европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может потребовать от них финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать, передает Financial Times.

    «Американцы не видят роли для Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящим испытанием для единства», – отметил один из высокопоставленных представителей ЕС.

    По словам испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, европейские лидеры настаивают, что ничего не должно быть решено относительно безопасности Европы без ее участия. Он добавил, что не должно приниматься решений касательно Украины без ее согласия.

    Ожидается, что на Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры и министры будут стремиться получить более четкое представление о планах Белого дома.

    Ранее страны ЕС потребовали участия в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Коментарии (17)
    13 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, а об участии Европы в переговорах и его формате понимания на данный момент нет.

    Он заявил, что этот опыт является весьма красноречивым и будет учтен при всех дальнейших шагах. На данный момент нет четкого понимания формата возможного диалога и участия Европы в переговорах, передает ТАСС.

    Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Песков сообщил, что решение президента Владимира Путина по составу группы будет объявлено позже. Он добавил, что работа начата, а по мере принятия президентом соответствующих решений, информация будет предоставлена.

    Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева.

    Коментарии (14)
    12 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

    Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

    В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

    «Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

    В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

    Коментарии (22)
    13 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Освобождение Винника из американской тюрьмы назвали личной победой Путина

    Вернувшийся в Москву после обмена Роман Селезнев назвал обмен Винника на Фогеля личной победой Путина

    Освобождение Винника из американской тюрьмы назвали личной победой Путина
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Александра Винника из американской тюрьмы стало еще одной победой России и лично президента России Владимира Путина, заявил вернувшийся в Москву в рамках обмена с США Роман Селезнев.

    Освобождение Александра Винника, находившегося в американской тюрьме, стало значимой победой России и лично президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Такое мнение выразил Роман Селезнев, который ранее вернулся в Россию в рамках обмена заключенными с США. По его словам, обмен Винника на Марка Фогеля стал радостным событием не только для самого освобожденного, но и для его семьи, которая долгое время находилась в ожидании.

    Селезнев, который провел в заключении в США десять лет, подчеркнул, что семья осужденного переживает гораздо больше, чем сам заключенный. Он выразил особую радость за семью Винника, добавив, что понимает, как тяжело родным в подобных ситуациях. Селезнев также рассказал, что Александра Винника очень ждали его мать и дети, и пожелал ему скорейшей реабилитации.

    Ранее Белый дом сообщил, что США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях.

    Адвокат подтвердил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

    Коментарии (14)
    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Коментарии (7)
    13 февраля 2025, 09:49 • Новости дня
    В Крыму оценили слова главы Пентагона «о границах Украины»

    Первый замглавы парламента Крыма Цеков назвал признанием правды слова Хегсета о границах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал признанием правды слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично.

    Цеков прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года, передает РИА «Новости».

    По его словам, что шеф Пентагона фактически признал правду, добавив, что в Минобороны США наконец-то соглашаются с тем, что территории, вернувшиеся в состав России с 2014 года, навсегда воссоединились с исторической родиной.

    Цеков также отметил, что нынешнее заявление Хегсета является честным и лишенным обмана, что, как считает Цеков, ранее было характерно для команды предыдущего президента США Джо Байдена.

    Ранее министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что министр обороны отметил нереалистичность возврата Украины к границам до 2014 года с точки зрения США и подчеркнул желание американского президента завершить конфликт.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»

    Хегсет заявил, что стремление к миру с Россией не является «предательством Украины»

    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, конфликт на Украине стал «перезагрузкой» для НАТО и моментом «осознания того, что этот альянс должен быть крепким, сильным и реальным», передает The Guardian.

    Он также высоко оценил президента США, как «лучшего переговорщика на планете», за его усилия по объединению сторон в поиске мира. Однако министр столкнулся с вопросами журналистов о том, что быстрые усилия по достижению мира и переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут рассматриваться как предательство Украины.

    «Это ваши слова, не мои. Это точно не предательство», – заявил Хегсет.

    Он подчеркнул, что речь идет не о предательстве, а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры.

    Ранее Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.

    Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

    The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

    Коментарии (9)
    12 февраля 2025, 23:02 • Новости дня
    Белый дом сообщил об освобождении в Белоруссии гражданина США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Белоруссии освободили гражданина США и двух граждан Белоруссии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, Минск освободил гражданина США и двух белорусов, передает РИА «Новости».

    Среди освобожденных присутствует человек, ранее работавший на «Радио Свобода» (внесена в список иноагентов). Левитт сообщила, что все трое были «безопасно освобождены», однако не уточнила их имена.

    Ранее американский президент сообщал, что в скором времени будет освобожден гражданин США в одной из зарубежных стран.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

    Белый дом сообщил, что США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях.

    Коментарии (2)
    Главное
    Освобождение Винника назвали личной победой Путина
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    Медведев заявил о завершении «времени Европы»
    Газовые хранилища Европы опустели до рекордных 47%
    В Крыму оценили слова главы Пентагона «о границах Украины»
    Украинцы массово забрали детей из вузов из-за мобилизации
    ФСБ опубликовала документы о маскировке Кремля в начале Великой Отечественной

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу

    «Это был момент, которого европейцы и украинцы ждали месяцами, если не годами. Но когда он наконец наступил, это повергло союзников Киева в шок». Такими словами Politico описывает реакцию Запада на разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............