Экс-глава МИД Таджикистана получил 27 лет за попытку переворота

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Зарифи приговорен к 27 годам лишения свободы за попытку государственного переворота. Вместе с ним на 27 лет осужден экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода, передает ТАСС.

Среди других осужденных – бывший зампредседателя Демпартии и журналист Ахмадшох Комилзода, который получил 18 лет заключения. Заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана и юрист Шокирджон Хакимов также приговорен к 18 годам.

В этом деле фигурирует и бывший председатель Верховного совета Таджикистана Акбаршо Искандаров, занимавший в 1991–1992 годах пост исполняющего обязанности президента. Он получил 18 лет лишения свободы. Бывший сотрудник органов безопасности Нурамин Ганизода и экс-сотрудник МИД Абдулфайз Атои получили 18 и 17 лет соответственно.

Кроме того, журналистка Рухшона Хакимова, племянница Шокирджона Хакимова, была приговорена к восьми годам лишения свободы. Все осужденные признаны виновными по статьям о государственной измене и ряду других обвинений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 200 подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота были задержаны сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана. МВД Таджикистана объявило о завершении спецоперации по ликвидации банды Назарзоды. В Таджикистане шла спецоперация силовиков по нейтрализации мятежного отряда экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды.