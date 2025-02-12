Tекст: Валерия Городецкая

Власти Киева планируют демонтировать панно с изображением красноармейца на станции «Дворец Украина» Киевского метрополитена, передает ТАСС со ссылкой на городское издание Village. Панно, расположенное на торцевой стене зала, также включает надпись «РККА 1918» и в настоящее время закрыто фальшстенкой из гипсокартона.

Станция «Дворец Украина» была открыта в 1984 году и изначально называлась «Красноармейская». По информации украинских СМИ, планы по изменению облика станций метрополитена затронут и другие объекты.

Так, на станции «Майдан незалежности» (бывшая «Площадь Октябрьской революции») в этом году планируется убрать часть чеканки с изображением советского герба. Также на станции «Вокзальная» будут демонтированы бронзовые медальоны, посвященные дружбе народов. Эти объекты сейчас закрыты деревянными щитами.

В 2023 году на Украине снесли монумент, установленный в честь экипажа советского бронепоезда «Таращанец» в Дарницком районе Киева. Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне инициировал демонтаж названий городов Москва и Минск в Аллее городов-героев в Киеве якобы для проведения реставрации.