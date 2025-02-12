Опрос ECFR: Каждый пятый европеец счел вероятной победу России в конфликте на Украине

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным ECFR, каждый пятый европеец считает, что Россия выйдет победителем из конфликта на Украине. В то же время, только 9% респондентов верят в победу Киева, а 48% ожидают достижения компромиссного урегулирования, передает ТАСС.

Весной 2024 года аналогичные опросы показывали, что только 12% респондентов считали победу России вероятной при условии увеличения поставок вооружений Украине. При этом 27% полагали, что победу одержит Киев, если Украина будет получать больше вооружений, а около трети респондентов выбирали мирное разрешение конфликта как наиболее вероятный исход.

Опросы также выявили изменения в отношении европейцев к США после выборов. Сейчас 51% респондентов называют США «необходимым партнером», что выше показателя весны 2023 года – тогда так считали 43% участников. Доля тех, кто видит в США союзника, снизилась с 32% до 22%.

Опросы проводились в ноябре-декабре 2024 года в 14 странах, включая Британию и Украину, а также в 12 странах Евросоюза. Участие в них приняли более 18 тыс. человек, однако информация о погрешности результатов не предоставляется.

Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил, что Россия занимает выигрышную позицию в конфликте на Украине, несмотря на финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета.

Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине» о том, что Украина сможет победить Россию.