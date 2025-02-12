За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Опрос: Вера в победу Украины над Россией среди европейцев сократилась за год в три раза
Опрос ECFR: Каждый пятый европеец счел вероятной победу России в конфликте на Украине
Опросы, проведенные в 14 странах Европы, показали, что 20% респондентов ожидают победы России в конфликте на Украине, в то время как только 9% верят в победу Киева, следует из результатов серии опросов по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
Согласно данным ECFR, каждый пятый европеец считает, что Россия выйдет победителем из конфликта на Украине. В то же время, только 9% респондентов верят в победу Киева, а 48% ожидают достижения компромиссного урегулирования, передает ТАСС.
Весной 2024 года аналогичные опросы показывали, что только 12% респондентов считали победу России вероятной при условии увеличения поставок вооружений Украине. При этом 27% полагали, что победу одержит Киев, если Украина будет получать больше вооружений, а около трети респондентов выбирали мирное разрешение конфликта как наиболее вероятный исход.
Опросы также выявили изменения в отношении европейцев к США после выборов. Сейчас 51% респондентов называют США «необходимым партнером», что выше показателя весны 2023 года – тогда так считали 43% участников. Доля тех, кто видит в США союзника, снизилась с 32% до 22%.
Опросы проводились в ноябре-декабре 2024 года в 14 странах, включая Британию и Украину, а также в 12 странах Евросоюза. Участие в них приняли более 18 тыс. человек, однако информация о погрешности результатов не предоставляется.
Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил, что Россия занимает выигрышную позицию в конфликте на Украине, несмотря на финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета.
Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине» о том, что Украина сможет победить Россию.