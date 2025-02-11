Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.7 комментариев
Анонсировано совещание Путина с кабмином по итогам диспансеризации 2024 года
Президент России Владимир Путин 12 февраля обсудит с правительством итоги диспансеризации в России за 2024 год.
Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин 12 февраля проведет совещание по видеосвязи с членами правительства. На повестке дня основным вопросом станут итоги диспансеризации детей и взрослых в 2024 году, пишет ТАСС.
«Основная тема обсуждения – результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году», – передана тема совещания. Помимо этого, планируется рассмотреть и текущие вопросы, что добавляет значимости мероприятию.