Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главой Калужской области Шапшой
Президент Владимир Путин намерен во вторник провести встречу с губернатором Калужской области Владимиром Шапшой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шапша выступит у президента с докладом, пояснил Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, у главы государства не намечено на вторник публичных мероприятий. Путин планирует провести несколько внутренних совещаний и встреч, заключил Песков.
Ранее у президента с докладом выступал врио главы Курской области Александр Хинштейн.