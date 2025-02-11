  • Новость часаРакетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

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    11 февраля 2025, 10:52 • Новости дня

    Армения отказалась от посредничества России в переговорах с Азербайджаном

    Спикер парламента Армении заявил о сомнениях в посредничестве России в переговорах с Баку

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна вряд ли примет посредничество России в переговорах с Азербайджаном.

    Симонян выразил сомнения в возможности участия России в качестве посредника в переговорах с Азербайджаном, передает ТАСС.

    «Я думаю, это маловероятно... прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», – сказал он.

    Ранее Пашинян заявил о согласии Армении распустить Минскую группу при одобрении Баку. До этого спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды. Как отметил глава Минобороны Армении Сурен Папикян, российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество.

    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    10 февраля 2025, 06:03 • Новости дня
    Массовый убийца Бекмансуров изучал ошибки «коллег» перед нападением на ПГУ

    Бекмансуров перед атакой на Пермский университет изучал ошибки массовых убийц

    Tекст: Максим Попов

    Тимур Бекмансуров тщательно готовился к нападению на Пермский государственный университет, изучая ошибки других массовых убийц и приобретая необходимое оружие и экипировку, следует из материалов уголовного дела.

    Как передает РИА Новости, Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете. В результате атаки погибли шесть человек, а несколько десятков получили ранения. Всего по делу о покушении на убийство потерпевшими проходят 59 человек.

    Суд установил, что Бекмансуров заранее планировал нападение. Он приобрел охотничье ружье и боеприпасы, прошел курс обучения стрельбе и изучил план университета. «Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», – говорится в материалах суда.

    Молодой человек был задержан и получил серьезное ранение, в результате чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года Бекмансуров получил пожизненный срок. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в июне 2023 года оставил наказание без изменений. Попытка оспорить приговор в Верховном суде также не увенчалась успехом – приговор остался без изменений.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    10 февраля 2025, 15:00 • Новости дня
    Азербайджан запретил въезд Валуеву

    Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну

    Азербайджан запретил въезд Валуеву
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии «Русского дома» в Баку, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

    По словам Гаджизаде, решение о запрете въезда в Азербайджан Валуеву связано с оскорбительными заявлениями депутата, передает РИА «Новости».

    Валуев ранее критиковал планы Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку.

    «Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы», – отметили в МИД Азербайджана.

    Гаджизаде добавил, что Валуев не первый российский депутат в списке «нежелательных лиц». Ранее в него были внесены Константин Затулин и Виталий Милонов за «действия против суверенитета Азербайджана».

    По словам пресс-секретаря, Азербайджан продолжит принимать меры против лиц, чьи действия направлены против суверенитета и территориальной целостности страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку,

    Азербайджан решил закрыть «Русский дом» из-за предположительных нарушений местного законодательства.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 00:11 • Новости дня
    Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

    Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.

    Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

    В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

    Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

    Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

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    11 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области

    «Страна.ua»: Крылатые и баллистические ракеты атаковали Украину

    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области, а в Киеве и на большей части страны объявлена воздушная тревога.

    По данным украинского издания «Страна.ua», Украина подверглась массированной ракетной атаке с применением крылатых ракет «Калибр», выпущенных с Черного моря, передает «Газета.Ru».

    Ракеты направились с юга на северо-восток, двигаясь в сторону Полтавской области.

    Мониторинговые паблики уточнили, что цели находятся в районах Александрии, Светловодска, Миргорода и Кременчуга. Кроме крылатых ракет, в направлении Полтавской области были также выпущены баллистические ракеты.

    В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога в связи с массированной атакой. В городе Мерефа, расположенном в Харьковской области, зафиксированы взрывы.

    Напомним, к утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове. Позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    9 февраля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным в тылу украинских войск и наносил удары по врагу, помогая освободить Дзержинск в ДНР.

    Как отметил командир штурмового отряда 132-й мотострелковой бригады 51-й армии подполковник Иван Шульга, сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения, четыре дня оставался незамеченным в тылу ВСУ, передает ТАСС. Он выполнял задачу по уничтожению солдат противника при освобождении Дзержинска.

    Шульга рассказал, что задача штурмовой группы заключалась в закреплении на определенном участке. При перемещении группы противник использовал средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего связь была потеряна. Однако, после восстановления сигнала Мастюгин вышел на контакт и сообщил, что находится в 500 метрах в тылу украинских позиций.

    Подполковник отметил, что во время пребывания в тылу противника, Мастюгин с помощью стрелкового вооружения наносил огневое поражение врагу, который не мог определить источник огня. Это позволило российским силам корректировать огонь в процессе перемещения украинских войск, что внесло значительный вклад в успех операции.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из ключевых этапов освобождения города стал захват шахты «Торецкая».

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    11 февраля 2025, 08:21 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ

    ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Саратове

    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ
    @ ГУ МЧС по Саратовской области/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове начался пожар.

    После падения обломков одного из беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод начался пожар, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Также взрывы прогремели в Энгельсе. Местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Сработала тревожная сирена.

    Официальной информации пока не поступало. Данных о пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили вылеты и прилеты. В Саратовской области задержали поезда из-за угрозы атаки беспилотников.

    Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила 40 украинских беспилотников за ночь.

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    10 февраля 2025, 17:51 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал изоляцию России мифом западных чиновников

    Ирландский журналист Боуз назвал изоляцию России мифом западных чиновников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что международная изоляция России существует лишь в воображении западных чиновников.

    Боуз в публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) подчеркнул, что международная изоляция России является вымыслом западных политиков, передает РИА «Новости». Так журналист отреагировал на сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре.

    «Изолированная Россия? Только в воображении Фон дер Лгуньи и Рютте», – написал Боуз, имея в виду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

    Ранее на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран. В США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов.

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    9 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.

    Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает ТАСС.

    «Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.

    Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».

    Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.

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    9 февраля 2025, 03:32 • Новости дня
    Россиян предупредили о звонках мошенников от имени суда

    Tекст: Максим Попов

    На фоне увеличения случаев мошенничества, российские суды напомнили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают данные банковских карт или коды из смс, а звонят только для информирования о дате и месте судебных заседаний.

    Как сообщает РИА «Новости», в российских судах предупредили граждан о новой уловке мошенников. Злоумышленники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда, и пытались выманить данные банковских карт. «Сотрудники суда никогда не будут просить сообщать коды из смс, данные счетов, банковских карт или иные личные данные», – заявили в судопроизводственных органах.

    Представители российских судов подчеркнули, что никакие финансовые вопросы по телефону с сотрудниками суда не обсуждаются. Основная цель телефонных звонков от судов – это извещение участников процесса о дате, времени и месте судебных заседаний, а также сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений или других документов.

    Сотрудники судов также могут уточнять иные организационные вопросы, связанные с участием граждан в заседаниях, говорится в заявлении.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала, что МВД предупредило о призывах украинских спецслужб к преступлениям в России. Президент Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран. В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама.

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    8 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    Asia Times: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Перед началом мирного процесса Украине придется отказаться от Донецкой и Луганской областей, а также от части Херсонской и Запорожской областей, что может стать основой для долгосрочного мирного соглашения, пишет Asia Times.

    Согласно публикации, Украине придется уступить обширные территории перед заключением мирного соглашения с Россией, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что для успешного перемирия и последующего долгосрочного мира Украина должна будет отказаться от всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также от частей Херсона и Запорожья, и уйти с Курского направления.

    Дополнительно, обозреватель выразил мнение, что Белому дому необходимо будет дать обещание российским властям о том, что Украине никогда не предложат членство в НАТО. Это условие является важным фактором в поддержании стабильности в регионе и может способствовать продвижению мирного процесса.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    9 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Испанский журналист незаконно встретился с боевиками ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Журналист газеты Mundo Альберто Рохас нарушил границу России и сделал репортаж с бойцами ВСУ в Курской области.

    По информации Mundo, журналист газеты Альберто Рохас выехал из города Сумы в сопровождении украинских военных и пересек границу России, передает РИА «Новости». Целью его поездки было интервью с членами «бригады 47» ВСУ в Курской области.

    В своем материале Рохас заявляет, что ему удалось пообщаться с украинскими военными по имени Юрий, Антон и Петро.

    Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста за незаконный репортаж в Курской области.

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    10 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Депутат разъяснила новую систему оплаты за отопление

    Депутат Разворотнева: Оплата отопления в России станет более прозрачной и понятной

    Депутат разъяснила новую систему оплаты за отопление
    @ Annette Riedl/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что новая система оплаты за отопление по факту сделает расчеты более понятными и прозрачными для граждан и управляющих компаний.

    Теперь граждане будут платить за тепло по факту потребления, а не равномерно в течение года, сообщила Разворотнева, передает РИА «Новости». По ее словам, такой подход более прозрачен и понятен в расчетах.

    «Система оплаты по факту более понятна в расчетах и прозрачна. Таким образом, граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке», – заявила она.

    Кроме того, изменения позволят улучшить расчеты между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Разворотнева отметила, что новый порядок может стимулировать граждан к повышению энергоэффективности своих домов. В случае равномерной оплаты по 1/12 трудно понять, насколько соблюдается температурный режим и сколько начислено реально.

    Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский пояснил, что равномерная оплата отопления в течение года позволит собственникам контролировать соответствие платежей показаниям приборов учета.

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    Дональд Трамп готов снять санкции с Ирана и выпустить иранские нефть и газ на мировой рынок. Тегеран пока с большим недоверием относится к сделкам с США, которые уже нарушали свои договоренности. Хотя ему, конечно, не хватает инвестиций и технологий для разработки месторождений. Зачем Трампу сделка с Ираном и как она повлияет на мировой рынок нефти и ОПЕК+? Подробности

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    Китайский флот обгоняет США по американским рецептам

    Китай продолжает свое грандиозное военно-морское строительство. Очередным признаком этого стало появление изображений новейшей и загадочной подводной лодки, а также принятие нового фрегата на вооружение. Каким образом КНР удалось в столь короткие сроки построить столь мощный Военно-морской флот? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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