Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.0 комментариев
Армения отказалась от посредничества России в переговорах с Азербайджаном
Спикер парламента Армении заявил о сомнениях в посредничестве России в переговорах с Баку
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна вряд ли примет посредничество России в переговорах с Азербайджаном.
Симонян выразил сомнения в возможности участия России в качестве посредника в переговорах с Азербайджаном, передает ТАСС.
«Я думаю, это маловероятно... прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», – сказал он.
Ранее Пашинян заявил о согласии Армении распустить Минскую группу при одобрении Баку. До этого спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды. Как отметил глава Минобороны Армении Сурен Папикян, российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество.