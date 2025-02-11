Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

  • Новость часаВенгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
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    Китайский флот обгоняет США по американским рецептам
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    В зоне СВО погиб военный, остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники
    Фонд дочери Келлога занимается поставками помощи на Украину и спасением наемников
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта
    Российская ПВО уничтожила украинские дроны над Крымом
    Продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещена в РФ
    Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

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    11 февраля 2025, 03:47 • Новости дня

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

    Сийярто сообщил о получении Венгрией от Украины гарантий безопасности для инфраструктуры «Турецкого потока»

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Венгрия получила «список гарантий по трем вопросам». Так, Украина продолжит поставки нефти через свою территорию и«не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». «В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности в конце января. Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины.

    Россия в январе увеличила экспорт газа по «Турецкому потоку» до рекордных 1,56 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации трубопровода в 2020 году.

    10 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней

    Боец рассказал о штурме девятиэтажки в Дзержинске и тактике украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска 27 дней вели штурм девятиэтажного дома в ходе освобождения Дзержинска, превращенного в укрепленный район украинскими силами.

    Как передает РИА «Новости», российский командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал о подробностях штурма девятиэтажного здания в Дзержинске. Эта операция заняла 27 дней, так как здание было мощно укреплено и использовалось как огневая точка. Мастюгин отметил, что в ходе операции встретились как с националистами, так и с наемниками.

    По словам Мастюгина, украинские военные группы обычно состоят из шести-семи человек, включая двух опытных бойцов и нескольких новобранцев. Он подчеркнул, что именно опытные военнослужащие представляют собой основную угрозу. Однако, как сообщил сержант, после их устранения новобранцев можно убедить сдаться или отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.

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    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    10 февраля 2025, 18:41 • Новости дня
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

    Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину частью Соединенных Штатов

    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    @ Mariam Zuhaib/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контролируемая киевским режимом территория должна прийти под юрисдикцию США в качестве 52-го штата, предложила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», – заявила парламентарий в социальных сетях, передает ТАСС.

    Напомним, после вступления в должность новый президент США предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

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    10 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта

    Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.

    Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

    «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

    Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

    МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    10 февраля 2025, 12:47 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня

    Цены на газ в Европе выросли до максимума с февраля 2023 года из-за холода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фьючерсные цены на природный газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года, увеличившись на фоне забора газа из хранилищ из-за холодной погоды и снижения запасов в подземных газохранилищах.

    Цены на фьючерсные контракты на природный газ в Европе достигли рекордного уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. С начала недели стоимость выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час. Рост цен наблюдается уже четыре недели подряд.

    Основной причиной увеличения цен стало похолодание в северо-восточных регионах Европы, что вызвало повышенный спрос на газ и, как следствие, активный забор газа из хранилищ. По данным Bloomberg, запасы газа в подземных газохранилищах Европы сократились до минимума для этого времени года со времен энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году в феврале запасы составляли 67%, тогда как в текущем году они упали до 49%.

    Аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен заявил: «Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, возрос в последние несколько недель. Мы видим рост цен на фьючерсы не только на месяц вперед, но и на 2026–2027 годы».

    Помимо погодных условий трейдеры внимательно следят за решениями президента США, который угрожал ввести импортные пошлины на товары из Европы. Возможный ответ ЕС может затронуть поставки американского сжиженного природного газа, что также влияет на рыночные ожидания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе в начале февраля 2025 года упали ниже 52%, а затем снизились до отметки менее 50% на фоне холодов, при этом цена на газ в регионе превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

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    10 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских снаряда РСЗО HIMARS, французская управляемая авиабомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 851 беспилотник, 592 ЗРК, 21 278 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 438 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

    За прошлую неделю ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам Украины.

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    10 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Гладков: ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области
    Гладков: ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, один из мирных жителей получил ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В поселке Кукуевка Валуйского округа дрон атаковал авто, пострадал человек, медики доставили его в Валуйскую ЦРБ, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    В поселке Замостье Грайворонского округа беспилотник атаковал дом, он пробил крышу, выбил окна и повредил стоящую рядом автомашину. В Нечаевке в Белгородском районе дрон повредил склад сельхозпредприятия.

    В Борисовке Волоконовского района в ходе детонации дрона в частном доме выбило окна, есть локальные повреждения на ЛЭП. Часть жителей населенного пункта пока остались без света.

    В воскресенье ВСУ атаковали с помощью дронов Белянку и Уразово в Белгородской области.

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    10 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались от второго гранта ЕС в 60 млн евро для преодоления энергетического кризиса, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

    Речан заявил, что грант ЕС помог бы региону избавиться от шантажа и энергетической нестабильности в среднесрочной перспективе. Однако Тирасполь принял решение отказаться от 60 млн евро на закупку газа, передает ТАСС.

    По его словам, Венгерская энергетическая компания MET Gas and Energy Marketing AG продолжит поставки газа в Приднестровье после 10 февраля, когда будет исчерпан предыдущий грант Евросоюза. Это продолжение поставок будет осуществляться на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». Тирасполь оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией в регион.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики должны повысить тарифы на энергоресурсы для получения европейского гранта в 60 млн евро.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз выделит Приднестровью 60 млн евро помощи при условии соблюдения ряда требований.

    До этого Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Новости дня
    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»

    Орбан заявил о важности саммита «Патриотов Европы» для влияния на Брюссель

    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мадридский саммит «Патриотов Европы» важным шагом к укрощению Брюсселя.

    Саммит «Патриоты Европы», проходивший 7 и 8 февраля в Мадриде, стал значимым событием для участников и собрал представителей ультраправых партий Европы. Орбан заявил, что это мероприятие является важным шагом на пути к укрощению Брюсселя, пишут «Известия».

    Орбан выразил благодарность Сантьяго Абаскалю, члену конгресса депутатов Испании и председателю правой партии «Голос», за организацию саммита и гостеприимство. Политик отметил: «Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы приручим быка. Вместе мы захватим Брюссель».

    Ранее сообщалось, что европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки».

    В субботу Орбан обвинил Европейский союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 21:08 • Новости дня
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о новых условиях для привлечения молодежи в армию, включая финансовые бонусы и льготы.

    Зеленский в своем обращении рассказал о новом механизме привлечения молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в армию Украины, сообщает издание «Страна». В числе предложенных условий – годовой контракт, за который молодые люди смогут получить до миллиона гривен, а также поступление в вуз на бесплатное отделение без экзаменов и специальные условия по ипотеке.

    Зеленский отметил, что более детальная информация и конкретные условия программы будут официально представлены в ближайшие дни.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, разрешив добровольные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что намерение ВСУ заключать контракты с 18-летними украинцами является частью сделки Украины «по редкоземельному металлу – цинку».

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    10 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    Запасы газа в Германии и Франции резко сократились

    Запасы газа в хранилищах Германии снизились до 49%, во Франции – до 30%

    Запасы газа в Германии и Франции резко сократились
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии снизились ниже 50%, а во Франции упали до 30%, что свидетельствует о значительном расходовании топлива в обоих странах.

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии, крупнейшей в Европе по мощностям хранения, по данным на 8 февраля составили 49,22%, что эквивалентно около 12 млрд кубометров газа. Во Франции ситуация оказалась еще более критичной – хранилища заполнены на 30%, что составляет менее 4 млрд кубометров, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что и другие страны Европы активно используют накопленное топливо. В Австрии и Италии запасы составляют около 59%, в Нидерландах – 33,7%. Словакия и Венгрия также находятся в пределах 50-60% заполненности своих хранилищ.

    Наибольшая заполненность наблюдается в Португалии, где хранилища практически полные. Также высокие показатели отмечены в Швеции (88,05%) и Испании (69,48%). Польша поддерживает запасы на уровне 62,73%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение транзита газа через Украину может снизить запасы газа в Евросоюзе до 30%, запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии уже упали ниже 60%, а в Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита.

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    10 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Колмакова, Косицы, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины, Свердликово и Суджи, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гончаровки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Локни, Мартыновки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Писаревки, Сум и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 бронемашины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область.

    В понедельник стало известно, что российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

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    10 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове

    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре
    @ Yevhen Titov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове прозвучали взрывы, при этом в Харьковской области воздушная тревога не была объявлена, сообщают украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что на Украине в понедельник произошла серия взрывов в нескольких городах, передает РИА «Новости».

    Взрывы были зафиксированы в городе Самаре Днепропетровской области, ранее известном как Новомосковск. В регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Очевидцы сообщили, что взрыв был зафиксирован в Харькове, однако там воздушная тревога не была объявлена. Кроме того, взрывы произошли и в Павлограде Днепропетровской области. В этом городе также была объявлена воздушная тревога.

    За прошлую неделю ВС России нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине.

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    10 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия наркокартелям

    Такер Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям

    Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия наркокартелям
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил, что Украина перепродает полученное от США оружие мексиканским наркокартелям, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, значительная часть поставок, оказывается у бандитов, действующих на границе с США. Он отметил, что это «не догадки, а факты, которые представляют собой преступление».

    Карлсон также подверг критике бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине, и назвал его «преступником».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    10 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    Украина ввела ограничения энергоснабжения для промышленности

    На Украине из-за повреждений энергосистемы ограничили энергоснабжение промышленности

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская энергетическая система повреждена, в результате чего введены ограничения энергоснабжения для промышленных объектов, исключая бытовых потребителей и критическую инфраструктуру, сообщило министерство энергетики страны.

    На Украине введены ограничения энергоснабжения для объектов промышленности в связи с повреждениями энергетической системы страны. Министерство энергетики страны подчеркнуло, что ограничения не касаются бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии, сообщает ТАСС.

    Директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко прогнозирует возможность перехода к плановым отключениям света для бытовых потребителей. Он отметил снижение добычи газа, который также используется для производства электроэнергии, и ожидаемое понижение температуры воздуха, что может привести к отключениям.

    В дополнение к этому бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума, что может создать риски при дальнейшем использовании газовых запасов. Он добавил, что ситуация является рискованным и дорогостоящим экспериментом Минэнерго и «Нафтогаза».

    В декабре прошлого года Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

    Временная следственная комиссия украинского парламента обратилась к Государственной аудиторской службе с просьбой провести аудит компании «Нафтогаз Украины» в связи с недостаточными запасами газа.

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