  • Новость часаСМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ
    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    Путин вручил «Золотую звезду» героям спецоперации за подвиги на фронте
    Трамп потребовал выборов президента Украины
    Сийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
    Еврокомиссия начала расследование против Google AI
    В Ивановской области разбился транспортный самолет Ан-22
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 15:59 • Новости дня

    Путин наградил летчика-испытателя Шишова медалью «Золотая Звезда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» заместителю начальника летно-испытательного центра – начальнику летной службы, летчику-испытателю Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Андрею Шишову.

    Шишов был первым, кто успешно осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подтвердив тем самым возможность выполнения полетов с этим уникальным вооружением, передает ТАСС.

    Вручая награду, Путин отметил, что в 2017 году Шишов поднял в воздух опытный МиГ-31 (изделие 08), а в 2018 году совершил первый полет с новым «Буревестником». В сентябре 2019 года Шишов первым успешно произвел пуск «Кинжала» по морской цели в Баренцевом море на МиГ-31К, а в 2020 году осуществил аналогичный пуск на модифицированном МиГ-31.

    В материалах к церемонии отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в защиту Отечества и достижения в области летных испытаний, что способствует развитию отечественной авиации.

    Кроме того, медалью «Золотая Звезда» были удостоены шеф-пилот конструкторского бюро «Туполев» (филиал «Жуковская летно-испытательная и доводочная база») Виктор Минашкин и командир летного отряда филиала «Региональные самолеты» компании «Яковлев» Леонид Чикунов.

    Ранее президент России наградил командующего войсками Восточного военного округа и группировкой войск «Восток» генерал-полковника Андрея Иванаева медалью «Золотая Звезда».

    Кроме того, Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    8 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2026 года увеличенной суммы выплат сотрудникам при рождении ребенка, которые не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами.

    «C 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности», – заявил Путин, сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что корпоративно-демографический стандарт позволяет усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании пользоваться предоставленными возможностями и ориентироваться на принципы социальной ответственности.

    Глава государства также поручил подготовить комплексные решения для преодоления негативных демографических тенденций. Путин сообщил, что выполнение демографических задач становится ключевым направлением политики правительства и регионов на 2026 год, особенно в части реализации национальных проектов.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (8)
    8 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин обновил состав СПЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    В обновленный состав вошли председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, а также председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, сообщается в Telegram-канале СПЧ

    Согласно указу, из состава Совета выведены Кирилл Вышинский (посмертно), Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.

    Комментарии (2)
    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Комментарии (5)
    8 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин пообещал бизнесу выгоды от «обеления» рынка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предприниматели и компании, которые честно ведут бизнес, смогут получить дополнительные преимущества и ощутимые выгоды при легализации рынка.

    Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости взвешенного подхода к регулированию экономики, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Он подчеркнул: «Здесь важно действовать грамотно. Не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России разработали масштабный документ, который должен задать направление экономического роста страны до 2030 года.

    Комментарии (7)
    8 декабря 2025, 18:08 • Новости дня
    Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
    Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что рост налога на добавленную стоимость до 22% будет введён лишь на ограниченный период для стабилизации экономической ситуации.

    Путин выразил надежду, что увеличение ставки НДС с 20% до 22% станет временной мерой, передает ТАСС. Он обсудил этот вопрос на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, отметив, что этот шаг был одобрен Центробанком и Минфином.

    «Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временно, надеюсь, но повышение», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года основной ставки НДС на уровне 22%.

    Ранее глава государства утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей и с 2028 года до 10 млн рублей.

    Путин также подписал закон об освобождении от НДС вкладов в банках в драгоценных металлах.

    Комментарии (3)
    8 декабря 2025, 21:04 • Новости дня
    Путин назвал приоритеты ОДКБ

    Путин назвал укрепление обороноспособности приоритетом ОДКБ

    Путин назвал приоритеты ОДКБ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию действий в военной и военно-технической сферах в числе главных задач ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ обозначил ключевые задачи для организации, передает РИА «Новости». «Мы видим приоритеты – это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», – заявил Путин.

    Путин отметил важность единства и координации усилий стран-участниц ОДКБ для эффективного противостояния вызовам безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:12 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для резервистов в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан России, пребывающих в запасе, в 2026 году, передает ТАСС. В документе говорится о необходимости призвать резервистов на сборы в подразделения Вооруженных сил, войска Национальной гвардии, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

    Кроме того, правительству страны и властям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и реализацией этих сборов. Указ вступил в законную силу с момента публикации.

    Военные сборы для запасников ежегодно являются плановой мерой по поддержанию и совершенствованию боевой подготовки резервистов.

    Согласно установленной процедуре, Минобороны России готовит директиву, которая поступает в военкоматы для дальнейшей рассылки повесток. Этап оповещения граждан начинается после завершения всех формальных подготовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    С октября в Росии вступил в силу закон, который делает проще получение воинских званий добровольцами в ходе спецоперации. Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Путин первой задачей правительства назвал перелом негативной демографической тенденции
    Путин первой задачей правительства назвал перелом негативной демографической тенденции
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал анализ и внедрение лучших демографических мер поддержки первой системной задачей для правительства и регионов в 2026 году.

    По его словам, регионы уже реализуют различные меры для повышения рождаемости, и необходимо выбрать наиболее эффективные из них, чтобы масштабировать на всю страну, сообщается на сайте Кремля.

    «Считаю нужным проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе на общенациональном уровне. На этой основе прошу правительства и коллег в субъектах федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительства подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что это ключевая задача как для реализации национальных проектов, так и для всей государственной политики.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (10)
    9 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте
    Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте
    @ Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Одним из награжденных стал сержант Виталий Кондратов, который принимал участие более чем в 250 наступательных операциях, лично доставляя штурмовые подразделения к линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Малый Северск в Донецкой народной республике, Кондратов получил осколочные ранения, однако сумел самостоятельно остановить кровотечение и продолжил выполнение задания.

    Высокой государственной награды был также удостоен капитан Сергей Терзиян, начальник службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. По данным наградных материалов, благодаря действиям Терзияна были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров М113, три HMMWV, пять других бронированных машин, более 150 единиц автотехники, миномет, девять самоходных установок, 14 пунктов управления беспилотниками, шесть опорных пунктов и живая сила противника.

    Еще одним героем стал подполковник Павел Ендовицкий, командир батальона морской пехоты 55 гвардейской дивизии Тихоокеанского флота, чьи подразделения сумели полностью блокировать и выбить силы ВСУ из Белгородской области. Благодаря руководству Ендовицкого противник был полностью вытеснен. Офицер лично возглавлял оборону, координировал действия по всей линии соприкосновения и отразил 19 контратак, а затем во главе группы «Север» полностью освободил населенный пункт Варачино в Сумской области.

    В числе награжденных – генерал-майор Александр Майданкин, чьи подразделения 127 мотострелковой дивизии 5 гвардейской армии Восточного военного округа нанесли существенный урон силам противника. Под его руководством были освобождены шесть населенных пунктов, уничтожены семь танков, 27 бронемашин, девять артиллерийских орудий и более 3700 беспилотников различного типа.

    Также медали удостоены командир штурмового отряда 336 гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота Евгений Саввин и подполковник Денис Бухановский, которые отличились в Запорожской и Курской областях. Штурмовой отряд Саввина смог продвинуться на четыре километра, освободив важные опорные пункты. Бухановский эффективно заблокировал и ликвидировал диверсионную группу противника, перерезав их пути снабжения в Белгородской области.

    Ранее Путин вручил золотые медали Героев России троим летчикам-испытателям.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 04:41 • Новости дня
    Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла Мацегоры

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР направил телеграмму своей поддержки Путину и российскому посольству после кончины Александра Мацегоры в Пхеньяне.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что восьмого декабря Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту России, выражая соболезнования в связи с уходом из жизни российского посла в КНДР Александра Мацегоры.

    В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын от себя лично и от имени правительства КНДР выразил глубокие соболезнования руководству России, семье скончавшегося дипломата и российскому посольству.

    В тексте телеграммы подчеркивается вклад Мацегоры в развитие корейско-российских отношений более трех десятков лет.

    Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был близким другом корейского народа и посвятил свою энергию укреплению союзнических связей между двумя странами.

    Лидер КНДР добавил, что смерть посла Мацегоры произошла в период особой исторической важности для корейско-российских отношений и стала большой потерей не только для России, но и для самого Ким Чен Ына и народа КНДР.

    Он подчеркнул, что память о Мацегоре как о символе дружбы двух государств останется навечно, и пожелал семье покойного утешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНДР направила Сергею Лаврову соболезнования в связи с кончиной российского посла Александра Мацегоры.

    Российский МИД сообщил о смерти чрезвычайного и полномочного посла России в КНДР Александра Мацегоры в возрасте 70 лет.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин призвал создать глобально конкурентные отечественные технологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты национальных проектов в сфере технологического лидерства должны заключаться не только в импортозамещении, а в разработке собственных оригинальных решений, конкурентоспособных на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам президента, решение этой задачи не ограничивается компетенцией отдельных профильных ведомств, а становится общенациональной задачей.

    «В реализации этих целей должны участвовать все уровни власти, научно-исследовательские организации и университеты, малый и средний бизнес, институты развития», – подчеркнул Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Стратегические проекты в технологической сфере требуют объединения усилий и консолидации экспертного, административного и научного потенциала страны, добавил президент.

    Ранее Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о намерении России укрепить ОДКБ

    Путин: Россия намерена укрепить ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о планах Москвы делать все для укрепления ОДКБ.

    На встрече с главами парламентов стран-участниц Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ российский лидер отметил, что Россия, безусловно, сосредоточится на вопросах обеспечения прочности и единства организации, передает РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации», – заявил Путин.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Советом Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    Ранее Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием. Он также заявил о готовности ОДКБ к отражению угроз против стран-членов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Путин продлил оплату газа иностранцами в рублях не только в Газпромбанке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями не только через Газпромбанк.

    Документ размещен на портале нормативных правовых актов. Разрешение будет действовать до 1 апреля 2026 года, тогда как ранее крайним сроком считалось 31 декабря этого года.

    В прошлом году Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 00:32 • Новости дня
    Путин повысил в полтора раза зарплаты военным судьям за рубежом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные судьи, работающие в зарубежных странах, получат увеличенные должностные оклады, чтобы компенсировать отсутствие льгот для их семей.

    Президент России Владимир Путин своим указом увеличил на 50% должностные оклады работников аппаратов военных судов, находящихся за пределами страны, передает ТАСС. Новая мера направлена на повышение социальной защищенности этой категории служащих и реализует положения закона, принятого в июне.

    Согласно тексту указа, повышение не будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет, а также при определении размера единовременного пособия, выплачиваемого в случае выхода судьи в отставку. Сейчас подобные военные суды действуют в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане, их всего пять.

    В документе отмечается, что решение об увеличении связано с дополнительными сложностями при службе за рубежом – обустройство семей, обучение детей и получение медицинской помощи становятся для таких судей заметно труднее, чем для их коллег, работающих в пределах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе.

    Ранее Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию действий в военной и военно-технической сферах в числе главных задач ОДКБ.

    Кремль сообщил, что в День Героев Отечества 9 декабря президент вручит медали «Золотая Звезда» Героям России.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:28 • Новости дня
    Путин разрешил СП Роснефти и Shell сделки с долей в КТК

    Президент одобрил операции СП Роснефти и Shell по акциям КТК

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент подписал распоряжение, позволяющее совместному предприятию Роснефти и Shell осуществлять сделки с их акциями КТК, доля составляет 7,5%.

    Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совместному предприятию «Роснефти» и Shell проводить сделки с принадлежащими им акциями «Каспийского трубопроводного консорциума – Р», передает ТАСС.

    Документ был подписан 8 декабря и предусматривает возможность установления, изменения, прекращения или обременения прав владения, пользования и распоряжения этими акциями.

    В распоряжении прямо говорится: «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум – Р», принадлежащими «Роснефть – Шелл каспиан венчурс лимитед (Rosneft – Shell Caspian Ventures Limited)».

    Доля СП Rosneft – Shell Caspian Ventures Limited в проекте КТК составляет 7,5%. Крупнейшими акционерами консорциума являются Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), Chevron, «Лукойл», Exxonmobil и совместное предприятие «Роснефти» и Shell.

    Система нефтепровода КТК считается самой протяженной магистралью региона – длина составляет 1,5 тыс. км, соединяя месторождения западного Казахстана с побережьем Черного моря, откуда нефть отгружают на рынки через морской терминал КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы. Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после недавней атаки.

    Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей и сохранность энергетической инфраструктуры в Черноморском регионе ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин: Сила России заключается в исторической правоте
    Путин: Сила России заключается в исторической правоте
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что сила страны и ее победы основаны на исторической правоте.

    Выступая на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России, глава государства отметил: «В этой любви (к Родине – прим. ВЗГЛЯД), в исторической правоте и заключается наша сила и наши победы», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, которая до этого восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем.

    В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что за время спецоперации на Украине российское общество стало более сплоченным и избавилось от людей, проявивших неискренность по отношению к Родине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Шойгу передал «горячий дружеский привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в ЕC
    Путин продлил упрощенный ввоз товаров через Казахстан и Киргизию
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    Лукашенко назвал литовцев и поляков «своими людьми»
    КХЛ поддержала возвращение продажи пива на стадионах

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации