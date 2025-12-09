Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.4 комментария
Путин наградил летчика-испытателя Шишова медалью «Золотая Звезда»
Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» заместителю начальника летно-испытательного центра – начальнику летной службы, летчику-испытателю Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Андрею Шишову.
Шишов был первым, кто успешно осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подтвердив тем самым возможность выполнения полетов с этим уникальным вооружением, передает ТАСС.
Вручая награду, Путин отметил, что в 2017 году Шишов поднял в воздух опытный МиГ-31 (изделие 08), а в 2018 году совершил первый полет с новым «Буревестником». В сентябре 2019 года Шишов первым успешно произвел пуск «Кинжала» по морской цели в Баренцевом море на МиГ-31К, а в 2020 году осуществил аналогичный пуск на модифицированном МиГ-31.
В материалах к церемонии отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в защиту Отечества и достижения в области летных испытаний, что способствует развитию отечественной авиации.
Кроме того, медалью «Золотая Звезда» были удостоены шеф-пилот конструкторского бюро «Туполев» (филиал «Жуковская летно-испытательная и доводочная база») Виктор Минашкин и командир летного отряда филиала «Региональные самолеты» компании «Яковлев» Леонид Чикунов.
Ранее президент России наградил командующего войсками Восточного военного округа и группировкой войск «Восток» генерал-полковника Андрея Иванаева медалью «Золотая Звезда».
Кроме того, Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.