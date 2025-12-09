Путин наградил летчика-испытателя Шишова медалью «Золотая Звезда»

Tекст: Дарья Григоренко

Шишов был первым, кто успешно осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подтвердив тем самым возможность выполнения полетов с этим уникальным вооружением, передает ТАСС.

Вручая награду, Путин отметил, что в 2017 году Шишов поднял в воздух опытный МиГ-31 (изделие 08), а в 2018 году совершил первый полет с новым «Буревестником». В сентябре 2019 года Шишов первым успешно произвел пуск «Кинжала» по морской цели в Баренцевом море на МиГ-31К, а в 2020 году осуществил аналогичный пуск на модифицированном МиГ-31.

В материалах к церемонии отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в защиту Отечества и достижения в области летных испытаний, что способствует развитию отечественной авиации.

Кроме того, медалью «Золотая Звезда» были удостоены шеф-пилот конструкторского бюро «Туполев» (филиал «Жуковская летно-испытательная и доводочная база») Виктор Минашкин и командир летного отряда филиала «Региональные самолеты» компании «Яковлев» Леонид Чикунов.

Ранее президент России наградил командующего войсками Восточного военного округа и группировкой войск «Восток» генерал-полковника Андрея Иванаева медалью «Золотая Звезда».

Кроме того, Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.