Замглавы Госдепа США Ландау заявил о подрыве НАТО из-за штрафа соцсети X

Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы

Tекст: Андрей Резчиков

«Для Брюсселя тема изъятия российских активов – политический вопрос. Передавая эти деньги Украине, европейцы продолжат конфликт и свою собственную легитимность. Если этого не сделать, то с большой долей вероятности на Украине случится дефолт и тогда страна будет вынуждена не просто идти на мирное соглашение с Россией, но и капитулировать», – считает политолог Данила Гуреев.

Собеседник подчеркнул, что кроме Бельгии против конфискации российских активов выступают другие страны Евросоюза.

«Нидерланды тоже не торопятся отдавать российские активы. То же самое касается румын, словаков и венгров. В целом на национальном уровне позиция по передаче российских активов Украине одна и та же – никто не хочет этого делать, потому что такой шаг создает трудно прогнозируемые риски. Европейский Центробанк (ЕЦБ) и другие финансовые институты ЕС прекрасно понимают это», – добавил аналитик.

По его словам, сейчас сложилась ситуация, при которой «ряд высокопоставленных чиновников из ЕС пытается перевернуть всю европейскую политику, но у них это не очень получается».

«Конфликт в первую очередь идет не между Берлином и Брюсселем, а внутри самого Брюсселя. С одной стороны, Евросоюз – это совокупность национальных государств Европы, а с другой – конфедерация, которая ставит себя выше национальных государств и выступает от имени всей Европы. Нынешнее руководство Германии стало рупором по теме российских активов, потому что оно полностью подконтрольно общей европейской глобалистской политике... С политической точки зрения Брюссель, настаивая на изъятии активов, заботится о своем выживании», – пояснил собеседник.

По его словам, национальные страны рассматривают данный кризис исключительно с экономической точки зрения. «Для них передача российских активов в пользу Украины означает полную потерю доверия со стороны партнеров. Условно говоря, если Европа изымет российские активы, то Саудовская Аравия и другие страны тут же заберут из ЕС свои вложения. Все это приведет страны Европы к сложно прогнозируемым последствиям. Скорее всего, в результате полной утраты доверия прекратятся денежные вливания из стран Азии, Африки и Южной Америки», – полагает аналитик.

При этом на переговоры о судьбе российских активов влияет общая усталость от поддержки Украины и рост правых сил в Европе. «Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) через несколько лет может стать доминирующей силой в ФРГ. Риторика АдГ заключается как раз в том, чтобы противостоять глобальной европейской позиции. В других государствах Европы складывается аналогичная ситуация. Те же Бельгия и Нидерланды в свое время привели к власти правые партии. Но серьезная проблема в том, что Евросоюз не дает таким политическим силам выступать с национальных позиций и в перспективе мы можем увидеть кризис ЕС как организации. Простые немцы, французы, испанцы и поляки все чаще задаются вопросом, зачем им Евросоюз?» – добавил спикер.

Прошедшая накануне встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

«Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации… У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу… Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря», – сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.

Между тем парламент Бельгии встретил аплодисментами решение Барта де Вевера не изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии.

В своем заявлении премьер отметил, что предложение по поводу конфискации «не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны». «Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента», – сказал премьер.