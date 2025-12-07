Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.0 комментариев
Замглавы Госдепа США Ландау заявил о подрыве НАТО из-за штрафа соцсети X
Попытки Евросоюза реализовать «зеленую повестку» и вводить технологические ограничения в отношении американских компаний подрывают трансатлантический альянс, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
Как передает Politico, в своей публикации в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Ландау отметил: «Страны Европы не могут рассчитывать на США в вопросах собственной безопасности, если при этом сами целенаправленно подрывают безопасность США через (неизбранный, недемократический и непредставительный) ЕС».
По словам Ландау, европейские лидеры, выступая от имени НАТО, заявляют о важности трансантлантического сотрудничества, однако в рамках ЕС проводят курс, вредящий интересам США. Среди таких действий он назвал поддержку цензуры, климатических инициатив, открытых границ и продвижение многостороннего управления, а также экономическую и политическую поддержку Кубы.
Дипломат подчеркнул, что такая «несогласованность не может больше продолжаться». Он заявил, что страны Европы либо действительно являются партнерами США по защите западной цивилизации, либо нет, и призвал не замалчивать этот конфликт интересов. Ранее на этой неделе Ландау также резко раскритиковал европейских союзников по НАТО за стремление исключить США из процесса наращивания оборонных мощностей альянса.
Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.
После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.