«Газпромбанк» и «Альфа-Банк» обратились за разрешениями для открытия филиалов в Индии

Tекст: Валерия Городецкая

Этот шаг обусловлен стремлением Москвы расширить экспорт и повысить объемы взаимной торговли с важнейшим покупателем российской нефти, передает Business Standard со ссылкой на Reuters. Сообщается, что детали будут объявлены во время визита президента России Владимира Путина в Индию.

Банки планируют работать в Мумбаи и Нью-Дели, где у «Газпромбанка» уже функционирует представительство, а «Альфа-Банк» рассматривает запуск операций, говорится в материале.

Источники агентства сообщили, что во встрече по этому вопросу участвовали представители банков и российские официальные лица, а также сотрудники Минфина Индии. На данный момент Сбербанк и ВТБ уже имеют присутствие в Индии, а Сбербанк запустил аккредитивы в рупиях с отсрочкой платежа для роста импорта из страны.

Напомним, в четверг борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. Его лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Планируется, что в Нью-Дели Путин проведет два дня. В первый вечер состоится неформальная тет-а-тет встреча с Моди, а на второй день назначены расширенные официальные переговоры на высшем уровне. По итогам саммита ожидается утверждение пакета межправительственных документов и заключение ряда новых коммерческих соглашений.