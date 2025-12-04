Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
РКН ввел ограничительные меры в отношении сервиса FaceTime
Роскомнадзор (РКН) вводит ограничительные меры в отношении сервиса FaceTime, так как, по данным правоохранительных органов, он используется для организации и проведения террористических действий, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что решение принято после получения информации от правоохранительных органов.
Как заявили в Роскомнадзоре, «по данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан». В ведомстве отметили, что ограничение направлено на обеспечение безопасности пользователей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало рост мошенничества с использованием сервиса Google Meet.
Роскачество подчеркивало наличие мошеннических схем в популярных сервисах для видеозвонков.
В компании Apple подтвердили возможность передачи личных файлов пользователей властям США.