Кобахидзе: Экс-посол США в Грузии закатывала истерики с требованием воевать против России

Кобахидзе: Экс-посол США в Грузии Дегнан закатывала истерики с требованием воевать против России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«На этих встречах было еще хуже, чем кулаками по столу. Нам даже не давали возможность задавать вопросы, с нами были грубы, – сказал он. – Дегнан, приходя на встречи, порой закатывала истерики».

«Таких истерик было немало. Очень тяжело было смотреть на нее», – вспомнил глава правительства Грузии.

Как рассказал Ираклий Кобахидзе, таких встреч с руководителями Грузии с требованием антироссийских акций, было три.

«На двух напрямую требовали открыть «второй фронт». Тогда же и говорили о партизанской войне из лесов», – сообщил премьер-министр.

Глава правительства сказал, что других деталей встреч открывать не будет, исходя из национальных интересов Грузии.