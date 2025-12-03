Кобахидзе: Экс-посол США в Грузии закатывала истерики с требованием воевать против России

Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Кобахидзе: Экс-посол США в Грузии Дегнан закатывала истерики с требованием воевать против России
Экс-посол США в Грузии Келли Дегнан буквально закатывала истерики на встречах с руководителями Грузии в 2022 году, требуя от Тбилиси санкций против Москвы и открытия «второго фронта», рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На этих встречах было еще хуже, чем кулаками по столу. Нам даже не давали возможность задавать вопросы, с нами были грубы, – сказал он. – Дегнан, приходя на встречи, порой закатывала истерики».
«Таких истерик было немало. Очень тяжело было смотреть на нее», – вспомнил глава правительства Грузии.
Как рассказал Ираклий Кобахидзе, таких встреч с руководителями Грузии с требованием антироссийских акций, было три.
«На двух напрямую требовали открыть «второй фронт». Тогда же и говорили о партизанской войне из лесов», – сообщил премьер-министр.
Глава правительства сказал, что других деталей встреч открывать не будет, исходя из национальных интересов Грузии.