Захарова: Вечерняя Москва могла заставить задуматься Уиткоффа об экономике России

Tекст: Вера Басилая

Новогодняя иллюминация вечерней Москвы могла подтолкнуть американскую делегацию задуматься о положении российской экономики, передает радио Sputnik. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя неформальную прогулку по столице спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

«Я думаю, что они вышли и подумали: если еще в 2015 году [в то время президент США Барак] Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, что же будет дальше?» – пошутила Захарова.

Она напомнила о прежних заявлениях Обамы о состоянии российской экономики и подчеркнула контраст между его словами и впечатлениями, которые могли сложиться у американской делегации после прогулки по вечерней Москве.

Ведущий радио напомнил, что до этого визита Уиткофф и Кушнер пообедали в одном из московских ресторанов и полюбовались архитектурой центра города, в том числе Большим театром. Захарова отметила, что атмосфера праздничного города производит впечатление, отличающееся от прогнозов западных лидеров прошлых лет.

Спецпредставитель США Уиткофф прилетел в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Во встрече также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а со стороны США – Джаред Кушнер.

Перед переговорами Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве и пообедали в ресторане, где их угощали посикунчиками.