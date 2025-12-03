Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.0 комментариев
Захарова: Вечерняя Москва могла заставить задуматься Уиткоффа об экономике России
Новогодняя иллюминация вечерней Москвы могла побудить американскую делегацию задуматься о российской экономике, которую Барак Обама обещал «порвать в клочья», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Я думаю, что они вышли и подумали: если еще в 2015 году [в то время президент США Барак] Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, что же будет дальше?» – пошутила Захарова.
Она напомнила о прежних заявлениях Обамы о состоянии российской экономики и подчеркнула контраст между его словами и впечатлениями, которые могли сложиться у американской делегации после прогулки по вечерней Москве.
Ведущий радио напомнил, что до этого визита Уиткофф и Кушнер пообедали в одном из московских ресторанов и полюбовались архитектурой центра города, в том числе Большим театром. Захарова отметила, что атмосфера праздничного города производит впечатление, отличающееся от прогнозов западных лидеров прошлых лет.
Спецпредставитель США Уиткофф прилетел в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
Во встрече также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а со стороны США – Джаред Кушнер.
Перед переговорами Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве и пообедали в ресторане, где их угощали посикунчиками.