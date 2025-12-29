Слуцкий дал старт акции «ЛДПР помогает»

Слуцкий запустил акцию поддержки пожилых «ЛДПР помогает»

Tекст: Вера Басилая

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о начале всероссийской благотворительной акции «ЛДПР помогает», направленной на поддержку пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Слуцкий призвал всех желающих, вне зависимости от политических взглядов, присоединиться к инициативе. Акция проходит в рамках партийного проекта «Трудовая доблесть».

«Мы должны окружить заботой, добротой и вниманием не только сейчас, в канун Нового года, но и на протяжении всего года, по всей стране!», – заявил лидер партии.

В Петербурге активисты ЛДПР поздравили с наступающими праздниками Галину Петлину – жительницу блокадного Ленинграда. В Пермском крае поддержали 88-летнюю Нину Мосину, посвятившую более 40 лет работе на телефонном заводе.

Особое внимание лидер партии уделил 84-летней Нине Толиной из подмосковных Химок, где он лично вручил пенсионерке новые раскладной диван и люстры для дома и новогодние подарки. Женщина живет с дочерью-инвалидом и не имеет других родственников, готовых поддержать их.

Также заместитель руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой навестил пожилую жительницу Одинцово, передав ей праздничные подарки.

В ближайшее время партия продолжит помогать пожилым гражданам в разных регионах страны, чтобы обеспечить дополнительную поддержку самым незащищенным.