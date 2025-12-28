Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
На ЗАЭС сообщили о восстановлении резервной линии питания станции «Ферросплавная-1»
Ремонтные работы в районе Запорожской АЭС позволят восстановить резервную линию питания станции «Ферросплавная-1», которая была отключена из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Яшина уточнила: «Ремонтно-восстановительные работы идут. Их успешное завершение позволит ввести в работу резервную высоковольтную линию питания станции «Ферросплавная-1», отключенную из-за обстрелов ВСУ». По ее словам, сейчас энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается через одну высоковольтную линию – «Днепровская», передает РИА «Новости».
Она отметила, что ситуация на станции контролируется и пределы безопасной эксплуатации энергоблоков не превышены. Радиационный фон остается в норме и соответствует естественному уровню.
Ранее сообщалось, что одна из двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС – «Днепровская» – введена в строй после отключения из-за действия защитной автоматики 14 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ подтвердило отключение питающей линии электропередачи Запорожской АЭС. Международное агентство по атомной энергии сообщило о факте отключения единственной внешней линии электропитания станции. Линия электропередачи была отключена со стороны Украины.