    Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.

    Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    23 декабря 2025, 11:59 • Новости дня

    В грузинском Гардабани елка сгорела во время праздничной церемонии

    Главная елка в грузинском Гардабани сгорела во время церемонии зажжения гней

    Tекст: Мария Иванова

    Во время праздничной церемонии в центре Гардабани в Грузии главная новогодняя елка высотой около шести метров вспыхнула и полностью сгорела, оставив только металлический каркас.

    В городе Гардабани в регионе Квемо-Картли во время церемонии зажжения огней загорелась главная новогодняя елка, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в момент, когда на центральной площади города находилось множество жителей, пришедших на праздничное мероприятие.

    По опубликованным телеканалами кадрам видно, что елка, высотой несколько метров, быстро загорелась, и практически полностью сгорела, оставив только металлический каркас. Очевидцы отмечают, что происшествие произошло очень внезапно.

    Власти пока не сообщают о причинах пожара и о том, есть ли пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гирлянда на главной елке Украины в Киеве загорелась во время церемонии открытия в 2020 году. Огонь удалось потушить оперативно.

    В начале этого года городская елка в уральском Лесном вспыхнула из-за неосторожно запущенного фейерверка.

    21 декабря 2025, 12:16 • Новости дня
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме, в воскресенье, в свой 58-й день рождения, пожаловался на облысение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях он написал, что «пыль от расположенного неподалеку цементного завода привела к выпадению волос».

    Также Саакашвили сообщил, что «содержится на последнем этаже в самом конце коридора в самой отдаленной камере, куда практически не поступают солнечные лучи, и приходится дольше всего дожидаться пищи и магазинных заказов».

    «Наверное это сделано и потому, что если кто-то решит меня освободить, ему будет сложно до меня добираться», – написал экс-президент Грузии.

    Экс-президент пишет, что на прогулку его выводят ежедневно, но «в такой вольер, в котором в самом плохом зоопарке содержат львов и тигров».

    Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.

    Саакашвили был арестован в октябре 2021 года после нелегального возвращения с Украины в контейнере с молочными продуктами на пароме. Его поместили в Руставскую тюрьму, где он объявил голодовку. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди», однако в середине ноября этого года, согласно заключению лечащего врача, бывшего президента, который называет себя «политзаключенным», вернули в тюрьму. После этого Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных и обменять.

    На этой неделе из заключения был освобожден соратник Саакашвили, оппозиционный политик Зураб Джапаридзе, который провел в заключении семь месяцев после отказа явиться на заседание временной следственной комиссии парламента, которая рассматривала преступления прошлых властей. Джапаридзе сказал, что «единственное, чего ему не хватало под стражей, это секса».

    22 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    В Тбилиси оскорбились игнорированием ЕС коррупции на Украине и в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» возмутилась отсутствием упоминаний катастрофической ситуации с коррупцией и правами человека на Украине и в Молдавии в декабрьском ежегодном докладе Евросоюзе по расширению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Первый зампред парламентского комитета по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил, что «ЕС игнорирует успехи Грузии, а также игнорирует катастрофическое положение с коррупцией и правами человека на Украине и в Молдавии».

    «Вообще решили не касаться в документе этих тем, потому что на Украине и в Молдавии настолько плохое положение, что можно сказать только плохое», – отметил он.

    По словам Тенгиза Шарманашвили, «ЕС пытается убежать от реалий».

    В свою очередь, председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили заявил о «двойных стандартах» и «несправедливых решениях» в оценках ЕС по странам-кандидатам.

    «Очевидны серьезные проблемы с коррупцией и правами человека на  Украине и в Молдавии. Поэтому главы об этом из доклада вообще изъяли», – сказал он.

    По его словам, «в Грузии на этих направлениях фиксируется серьезый прогресс, что видно и из исследований, которые заказывает различным институтам сам Евросоюз».

    «Все это – отражение кризиса евробюрократии», – отметил Рати Ионатамишвили.

    Грузинские СМИ запросили комментарий в постпредстве ЕС, но оно пока не отвечает.

    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    23 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    @ parliament.ge

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, занимавший этот пост до апреля этого года в течение шести лет, задержан, заявил на брифинге Генпрокурор Георгий Гваракидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взяток и создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

    Лилуашвили грозит до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, в октябре экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявили обвинение в легализации доходов. До этого в квартирах восьми человек, в том числе у главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и генерального прокурора Отара Парцхаладзе прошли обыски.

    21 декабря 2025, 07:20 • Новости дня
    Роскачество назвало «золотое правило» для расчета вина на Новый год

    Роскачество назвало «золотое правило» для расчета вина на Новый год

    Tекст: Антон Антонов

    При подготовке новогоднего застолья расчет вина лучше вести по схеме: одна бутылка на гостя, плюс 20% резерва на непредвиденные случаи, заявили в Роскачестве.

    «Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20% – на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Вина для аперитива должны составлять 15-25% от закупаемого объема, при этом легкие игристые и сухие белые вина рекомендуются для приятного начала вечера. Игристые вина, особенно розовые, универсальны и хорошо дополняют салаты с жирной заправкой и закуски.

    Основная часть вин – 75-85% – лучше делить между белыми и красными. Среди белых подходят совиньон блан и пино гри, а к рыбе и птице рекомендовано добавлять выдержанное шардоне. Среди красных вин упор советуют делать на пино нуар, молодое мерло, саперави, а также один более структурированный сорт, например каберне совиньон для мясных блюд.

    Отмечается, что спрос смещается в сторону сухих и полусухих вин, тогда как полусладкие постепенно уступают из-за более низкого качества среди недорогих вариантов. Для компаний до 10-15 гостей можно выбирать вино исходя из конкретных вкусов, для больших мероприятий целесообразно покупать магнумы или выбирать универсальные сорта и проверенные бренды. Важно также сохранять чеки и пробки, если есть возможность принести свои напитки в ресторан, и заранее согласовать правила сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество корпоративных мероприятий, запланированных в 2025 году, уменьшилось на четверть по сравнению с предыдущим годом. По данным опроса, 72% россиян готовят традиционный салат оливье с вареной колбасой, а альтернативные варианты выбирает меньшинство.

    20 декабря 2025, 19:55 • Новости дня
    В Китае соорудили снеговика с шестиэтажный дом

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии Нового года в городе Харбин возвели громадного снеговика высотой 19 метров, для чего потребовалось более 3 тыс. кубометров снега.

    В китайском городе Харбин к празднованию Нового года возвели снеговика высотой с шестиэтажный дом, сообщает «360».

    Фигура достигла 19 метров, что примерно соответствует стандартной высоте жилого здания в шесть этажей.

    Работы по созданию необычного символа зимы заняли у команды из 150 человек 11 дней. Организаторы отметили, что для этой задачи использовали 3500 кубометров снега – этот объём равен вместимости более 170 средних грузовиков.

    20 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В столице Тывы запретили торговлю спиртным на все новогодние праздники

    В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя с 31 декабря до 11 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Тывы ограничили продажу спиртного на все новогодние праздники, ресторанам и кафе это разрешили, но рекомендовали также отказаться от алкоголя.

    Власти столицы Тывы Кызыла приняли решение о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает горадминистрация. Ограничение вступит в силу с 31 декабря и продлится до 11 января 2026 года. Запрет распространяется на все магазины города и касается в том числе и пива, однако не затрагивает точки общественного питания.

    Однако мэрия города рекомендовала руководителям ресторанов и кафе на этот период также приостановить продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков, включая коктейли на их основе.

    В заявлении властей города подчеркивается, что мера введена в целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав, здоровья и имущества горожан во время проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернаторы Дальнего Востока объявили о планах ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.

    До этого в Подмосковье заявили, что намерены ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах.

    А вот в Вологодской области, наоборот, приняли решение смягчить ограничения на продажу алкоголя на новогодние праздники и сохранить обычный порядок до 11 января.

    Напомним, с 1 марта в этом регионе разрешили продажу спиртного по будням только с 12 до 14 часов и по выходным с 8 до 23 часов, только рестораны могут продавать алкоголь без ограничений.

    20 декабря 2025, 16:21 • Новости дня
    Мальчик из Югры подарил Путину новогодний коллаж

    Мальчик из Югры, чье желание исполнил Путин, подарил президенту коллаж

    Tекст: Вера Басилая

    Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска, чью мечту помог исполнить президент России Владимир Путин, подарил главе государства коллаж с символикой своего родного города, рассказала мама мальчика.

    Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска, чью новогоднюю мечту помог исполнить президент России Владимир Путин, передал главе государства подарок, передает ТАСС.

    Подарок – это коллаж, созданный мальчиком собственноручно, с элементами, символизирующими Ханты-Мансийск и новогодние ожидания ребенка. Как рассказала мама Тимура, Анастасия Рясная, они передали поделку представителям движения «Движение первых», чтобы те доставили ее президенту.

    «Это подарок, сделанный своими руками. Тимур сделал замечательную поделку, которая отражает новогодние мечты», – рассказала Анастасия Рясная.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    22 декабря 2025, 18:39 • Новости дня
    Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
    Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина россиян при выборе новогоднего подарка для ребёнка обращает особое внимание на то, чтобы игрушка была произведена в России.

    Почти каждый четвёртый россиянин считает важным подарить ребёнку новогоднюю игрушку, победившую в конкурсе «Родная игрушка», сообщают аналитики ВЦИОМ по итогам совместного исследования с Российским обществом «Знание». В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей 79 регионов в декабре 2025 года.

    Большинство опрошенных намерены делать подарки на Новый год, но ожидания детей и взрослых заметно различаются. По словам россиян, дети больше всего хотят получить гаджеты – такой вариант выбрали 59% взрослых, 31% назвали деньги, а 19% – сладкие подарки. Однако сами родители чаще планируют дарить сладости (34%), деньги (27%) и творческие наборы (17%), а книги выбирают в четыре раза чаще, чем, по их мнению, этого хотят дети.

    За последний год заметно выросла доля россиян, планирующих дарить деньги: в 2025 году их стало 27% против 17% годом ранее. Женщины чаще приобретают сладкие подарки и творческие наборы, а москвичи и петербуржцы – наоборот, реже других выбирают сладости. Россияне с высоким уровнем дохода предпочтут деньги, при этом граждане с ограниченным бюджетом тяготеют к мягким игрушкам.

    При выборе новогоднего подарка большинство россиян думает прежде всего о том, чтобы игрушка нравилась самому ребёнку – этот фактор указали 41% респондентов. Не менее важны развивающие свойства игрушки (29%), безопасность (26%) и качество материалов (25%). Почти половина опрошенных – 47% – считают важным, чтобы подарок был сделан в России.

    О конкурсе «Родная игрушка» знают 16% россиян, и для почти трети (28%) из них важно, чтобы игрушка была победителем этого конкурса. Подобный подход свойственен, в первую очередь, пожилым людям и сельским жителям. Исследование также показало, что 47% респондентов считают недостаточным выбор российских игрушек, основанных на национальных традициях и истории, особенно среди семей с детьми школьного возраста.

    Конкурс «Родная игрушка» поддерживается Российским обществом «Знание» и Движением Первых как часть просветительской работы. Организаторы надеются через конкурс продвигать отечественные товары для детей, поддерживать семейные ценности и формировать осознанный подход к воспитанию детей на основе культурных традиций.

    20 декабря 2025, 14:34 • Новости дня
    Белоусов принял участие в акции «Елка желаний»

    Белоусов поучаствовал в «Елке желаний» и выбрал три открытки с мечтами детей

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Глава ведомства снял с украшенной письмами елки открытку с пожеланиями сестер Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска – они мечтают посетить Центральный парк «Патриот» и попасть на Кремлевскую новогоднюю елку в Москве.

    Также Андрей Белоусов исполнит мечту Ильи Жуланова из Саратовской области, который хотел бы встретить Новый год в Москве и увидеть Кремль. В военном ведомстве подчеркнули, что участие в благотворительной инициативе принимают командиры, офицеры и семья военнослужащих в частях и гарнизонах по всей России.

    В Минобороны уточнили, что все детские мечты будут реализованы во время новогодних праздников.

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе».

    Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции, и примерил на себя роль инспектора ДПС.

    23 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе обозначил позицию Тбилиси по отношению к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические, и это позволяет сторонам осуществлять прагматичную политику.

    По словам Кобахидзе, Грузия к России относится четко и понятно, со своими красными линиями и с прагматичной политикой.

    «Что касается нашей политики в отношении России, то она очень четкая: с одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации – и пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений», – приводит РИА «Новости» его слова в эфире «Рустави 2».

    Кобахидзе подчеркнул, что у вышесказанной позиции есть свои правовые и политические основания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия высказалась за нормализацию отношений с Россией при одном предусловии. В Тбилиси назвали требование Евросоюза о санкциях против России «постыдными двойными стандартами».

    22 декабря 2025, 08:31 • Новости дня
    Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянам предстоит всего два рабочих дня на следующей неделе, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы с отдыхом до 12 января, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

    Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что следующая рабочая неделя, завершающая 2025 год, будет самой короткой и продлится только два дня – понедельник и вторник. Среда, 31 декабря, станет выходным из-за переноса. Парламентарий отметила: «Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней». Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января. Депутат подчеркнула, что работодатели не могут уменьшать зарплату работникам из-за большого числа январских выходных, передает ТАСС.

    Стенякина добавила, что это одни из самых длинных новогодних каникул за последнее время. В январе 2026 года ожидается 15 рабочих и 16 выходных или праздничных дней, что делает этот месяц самым «нерабочим» с 2021 года. Для сравнения, в январе 2022 года было 16 рабочих дней, а в 2023–2025 годах – по 17 дней. В Трудовом кодексе России заложено 14 официальных праздников, если они совпадают с выходными, то дни отдыха переносятся.

    В 2026 году, как и годом ранее, россияне проведут в работе 247 дней, а 118 дней останутся выходными или праздничными. При этом новогодние каникулы будут максимально длинными, а майские праздники заметно короче – только два отрезка: с 1-го по 3-е и с 9-го по 11 мая.

    Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.

    23 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ от опохмеления 1 января – это не вопрос силы воли, а условие для безопасного и быстрого выхода из алкогольной интоксикации, заявила рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

    По словам специалиста, главная причина тяжелого самочувствия после алкоголя – накопление ацетальдегида, который и вызывает неприятные симптомы похмелья.

    «Новая порция спиртного не решает проблему, а временно маскирует недомогание, усиливая интоксикацию», – пояснила Устинова «Газета.Ru».

    Повторное употребление алкоголя приводит к реакции ацетальдегида с дофамином, вследствие чего образуются соединения с морфиноподобным эффектом. Это создает иллюзию облегчения и способствует быстрой зависимости.

    Устинова подчеркивает, что опохмеление увеличивает нагрузку на перегруженную печень, на сердечно-сосудистую систему, что проявляется более высокими рисками аритмий, перепадов давления и обезвоживания.

    Вместо того чтобы пить алкоголь, доктор рекомендует употреблять больше чистой воды, восполнять солевой баланс, отдыхать и дать организму время на восстановление.

    Если состояние быстро ухудшается или появляются настораживающие симптомы, специалист советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год.

    22 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Вице-премьеры и министры исполнили детские мечты на Новый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

    Вице-премьер Александр Новак подготовил шесть подарков, среди которых – баскетбольный мяч, беспроводная колонка и зимний комбинезон для братьев из Карпинска, а также художественный набор с мольбертом для 11-летней Ксении из Петербурга, сообщается в Telegram-канале правительства России. Кроме того, 12-летний Георгий из Ставропольского края посетит концерт органной музыки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин исполнил мечты детей с новых территорий. Сестры из Горловки получат велосипед и светящуюся карту мира, а 14-летняя Жанна из Мелитополя посетит Третьяковскую галерею.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко организует экскурсию на ВДНХ для 17-летней Анны из Нижегородской области, подарит комплект книг по биологии Маргарите из Москвы и набор для опытов пятилетнему Мирону из Краснодара.

    Министр труда Антон Котяков вручит набор книг трехлетнему Владиславу из Смоленска, организует Матвею из Петрозаводска возможность почувствовать себя пилотом, а Дмитрий из Перми побывает на фабрике по производству шоколада «Аленка».

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут подарит оверлок 14-летней Анастасии из Барнаула, организует кулинарный мастер-класс для Карины из Краснодарского края и позволит восьмилетнему Максиму из Москвы попробовать себя в роли тракториста.

    Министр экономического развития Максим Решетников воплотит мечту Алены из Владивостока стать проводником, Данила из Севастополя – побывать пожарным, а Денис из Подмосковья попадет на съемки «Поля чудес».

    Ранее президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    23 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах

    «Ленинград» и Киркоров возглавили список самых дорогих артистов на Новый год

    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в этом году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

    Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали самыми дорогими артистами, которых приглашают для выступлений на новогодних корпоративах в России, передает ТАСС.

    Как рассказали представители ведущих ивент-агентств, гонорар группы «Ленинград» на таких мероприятиях начинается от 20 млн рублей, а Филиппа Киркорова – от 12 млн рублей. Григорий Лепс выступает за сумму от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн рублей, а Любовь Успенская – от 5 млн рублей.

    Среди других востребованных артистов на праздничный сезон оказались Татьяна Буланова, «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан. По словам экспертов, гонорары звезд в декабре могут вырастать в два-три раза по сравнению с обычными месяцами. Например, выступление Полины Гагариной или Зиверт обойдется минимум в 8 млн рублей, а Димы Билана – от 6 млн рублей.

    Ивент-агентства отмечают, что окончательная стоимость выступления зависит не только от рейтинга артиста, но и от даты, формата мероприятия и города проведения. Цена меняется, если выступление проходит не в Москве, а в других городах, среди которых Новосибирск, Владивосток и Краснодар. «Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», – добавил представитель агентства.

    Дополнительно заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер: перелеты, размещение артистов и их команд, транспорт, количество VIP-проходов и аренду технического оборудования для площадки. Кроме того, эксперты обратили внимание на высокий спрос на стендап-комиков, звезд с популярных ТВ-шоу и соцсетей, таких как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд.

    Помимо выступлений исполнителей, актуальны необычные форматы: иллюзионисты, шоу с эффектными тортами и альтернативные концепции вечеринок. Как отмечают участники рынка, крупные компании по-прежнему устраивают масштабные корпоративы, а небольшие организации отдают предпочтение камерным праздникам в офисах. Ключевым запросом для заказчиков остается создание уникальной атмосферы и эмоций, когда гости ждут не просто концерта, а по-настоящему запоминающегося и живого опыта.

    Ранее продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

    Между тем сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

    23 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Кинолог напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи

    Кинолог Голубев напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый год приносит домашним собакам сильный стресс из-за фейерверков, неожиданных запахов и громких звуков, что может спровоцировать нежелательное поведение, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

    «Основная опасность праздника для собак – резкое изменение привычного ритма жизни. Животные привыкают к определённому режиму и предпочитают стабильность. Новый год – это новые запахи, звуки, часто весьма пугающие вроде салютов, суета и шумы от соседей», – отметил он в беседе с RT.

    Питомец может воспринимать подобные тревожные ситуации как угрозу, от которой необходимо спасаться.

    Кинолог поясняет, что оставляя собаку одну в новогоднюю ночь, хозяева подвергают ее сильному стрессу. Хозяин для собаки – гарант защиты, и питомец часто ориентируется на его поведение.

    Если человек сохраняет спокойствие во время грозы или салюта, собака считывает его эмоции и может расслабиться. Однако отсутствие хозяина приводит к самостоятельной оценке ситуации животным, что может вызвать страх, лай, вой или порчу имущества.

    Наибольшую опасность новогодней ночи представляют фейерверки: громкие звуки не только пугают собак, но и причиняют им боль из-за высокой чувствительности слуха.

    Питомцам для снижения стресса рекомендуется обустроить безопасное укрытие, где они смогут спрятаться. Перед пиком празднований Голубев советует выгуливать собаку и заниматься с ней активными играми, чтобы она устала и была менее восприимчива к стрессу ночью.

    В отдельных случаях допустимо использовать седативные препараты, но только после назначения ветеринарного врача.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский кот-мышелов Ларри, про которого снимут документалку, не стал сопровождать главу британского правительства Кира Стармера и главу киевского режима Владимира Зеленского в резиденцию на Даунинг-стрит и сбежал. Британские ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.

    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации