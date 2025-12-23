История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.0 комментариев
В грузинском Гардабани елка сгорела во время праздничной церемонии
Главная елка в грузинском Гардабани сгорела во время церемонии зажжения гней
Во время праздничной церемонии в центре Гардабани в Грузии главная новогодняя елка высотой около шести метров вспыхнула и полностью сгорела, оставив только металлический каркас.
В городе Гардабани в регионе Квемо-Картли во время церемонии зажжения огней загорелась главная новогодняя елка, передает ТАСС.
Инцидент произошел в момент, когда на центральной площади города находилось множество жителей, пришедших на праздничное мероприятие.
По опубликованным телеканалами кадрам видно, что елка, высотой несколько метров, быстро загорелась, и практически полностью сгорела, оставив только металлический каркас. Очевидцы отмечают, что происшествие произошло очень внезапно.
Власти пока не сообщают о причинах пожара и о том, есть ли пострадавшие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гирлянда на главной елке Украины в Киеве загорелась во время церемонии открытия в 2020 году. Огонь удалось потушить оперативно.
В начале этого года городская елка в уральском Лесном вспыхнула из-за неосторожно запущенного фейерверка.