Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах России

Tекст: Ольга Иванова

В 26 регионах России отмечается рост рождаемости, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.

Она подчеркнула: «В 26 регионах отмечается рост рождаемости. Лидерами является Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. Причем, когда я говорю о росте рождаемости, это значит, что эти регионы продемонстрировали рост даже с малых цифр, которые у них были».

Голикова добавила, что в части из этих регионов наблюдается перелом негативной тенденции на сокращение рождаемости. Однако, по мнению чиновницы, пока еще рано говорить о глобальном переломе трендов по этому показателю в масштабах всей страны.

Также Голикова анонсировала, что комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых будет сформирован к марту 2026 года. Она уточнила, что разрабатываемый план станет логичным продолжением уже существующего плана борьбы с ожирением среди детей и подростков.

По словам вице-премьера, новый пакет мер будут разрабатывать Минздрав и члены совета при правительстве. Голикова подчеркнула важность преемственности между планом для взрослых и соответствующими инициативами, которые уже реализуются в детской и подростковой среде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости не менее двух детей на одну женщину. Путин подчеркнул, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.