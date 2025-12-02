  • Новость часаВ Верховный суд поступила жалоба по делу Долиной
    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Большунова отстранили от соревнований до восстановления травмированного Бакурова
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    2 декабря 2025, 21:16 • Новости дня

    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО

    Вучич: В случае превентивных ударов НАТО Москва ответит несравнимо жестче

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александар Вучич подчеркнул, что победы российской армии усиливают напряженность внутри руководства НАТО и вызывают опасения по поводу дальнейших шагов альянса.

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что успехи российских войск в районах Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, а также под Северском и Константиновкой становятся все более очевидными даже для руководства НАТО. По его словам, такие успехи вынудили альянс признать достигнутые Россией рубежи, передает ТАСС.

    Вучич выразил мнение, что растущая нервозность в руководстве Альянса связана именно с ходом боевых действий, и подчеркнул, что неизвестно, к чему может привести данная ситуация. «Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться», – заявил он.

    Президент Сербии предупредил о большой опасности возможных превентивных ударов по России со стороны НАТО, назвав это реальным сценарием, к которому стороны активно готовятся. Он добавил, что ответ Москвы может быть намного жестче, чем любой из известных военных ответов, включая применение тактического ядерного оружия.

    Вучич напомнил, что пока Москва сохраняла сдержанность, относясь к украинцам как к друзьям и братьям. При этом он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в конфликт и назвал происходящее «братоубийственным конфликтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич отметил, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Кроме того, президент Сербии заявил, что Европа пытается создать «железный занавес» против России.

    Власти Сербии подчеркнули, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    2 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, где обсудят продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, это день будет важным для мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира, передает ТАСС.

    Он отметил, что в этот день в Москве ожидается прибытие команды, разработавшей соглашение Дональда Трампа по мирному урегулированию в Газе, чтобы обсудить продвижение мирной повестки Трампа, теперь уже применительно к Украине.

    «Важный день для мира», – отметил Дмитриев.

    Ранее в Белом доме заявили, что пункты мирного соглашения по Украине дорабатывались и корректировались в ходе переговоров.

    Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что на встрече в Москве возможен также приезд Джареда Кушнера.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.


    2 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе отступления из Красноармейска бойцы ВСУ пытались спастись через канализационные коллекторы, что привело к массовой гибели, сообщили эксперты.

    Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, украинское командование бросило многих военных на произвол судьбы, и большое количество бойцов получили тяжелые ранения и находятся без какой-либо помощи.

    Эксперт сообщил, что остатки украинских формирований, охваченные паникой, пытались покинуть город через подземные коммуникации, что привело к трагическим последствиям.

    По его словам, оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города, что у них не получается.

    «Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – заявил Иванников. Он отметил, что данная ситуация наглядно показывает упадок морального состояния и разрушение системы управления в ВСУ.

    По мнению эксперта, руководство украинской армии и командующий Александр Сырский скрывают реальное положение дел от политического руководства из-за опасения последствий. Это приводит к задержке принятия решений и новым жертвам. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву», – подчеркнул Иванников.

    Он также указал, что многие бойцы ВСУ отказываются сдаваться из-за страха перед преследованиями со стороны силовых структур Киева в отношении их родственников. Как пояснил Иванников, бойцы опасаются не российского плена, где соблюдаются нормы международного права, а возможных расправ и давления на родных на Украине.

    Военный аналитик Евгений Михайлов добавил, что в Красноармейске зафиксированы случаи массовой сдачи украинских солдат в плен. Михайлов подчеркнул, что к тем, кто добровольно сдается, в российском плену относятся согласно Женевским конвенциям, и проблем у них не возникает.

    Ранее президент России Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил Путину, что ВСУ отправляют под пули мобилизованных, а националистические батальоны отказываются участвовать в этих операциях.

    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве.

    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    2 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Военный эксперт Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
    @ ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, а не жизни военных ВСУ. На этом фоне Владимир Путин применил прием «психологического дзюдо», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

    «Владимир Путин продолжает обращаться к простым украинцам», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Он напомнил заявление президента, сделанное им в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», о том, что «люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках и не думают о простых солдатах». Нынешние слова российского лидера о «рабоче-крестьянской» украинской армии – еще один прием «психологического дзюдо».

    По оценкам собеседника, такие обращения уже приносят плоды. «Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

    Вместе с тем, процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

    «Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Эммануэлем Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

    Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере, продолжил эксперт. «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения», – пояснил Кнутов. Так, в Димитрове (Мирнограде) заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. «Это фактически полк», – уточнил собеседник.

    По его словам, после освобождения Красноармейска (Покровска) в течение двух недель у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнят поставленную задачу», – подчеркнул спикер. Со взятием же Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    «Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

    Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны, продолжил он. Собеседник напомнил о поставленной президентом задаче – защитить приграничные области. «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, то речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – заключил эксперт.

    Напомним, Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся вечером 30 ноября.

    Начальника Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (Покровск) ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Волчанска, отметив, что это «создает условия для продвижения всей группировки войск». 

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

    Путин поинтересовался у командующего войсками группировки «Центр», правильно ли он понял, что командование ВСУ пыталось отбить у ВС России Красноармейск, понимая, что это уже невозможно, «бросая новые и новые подразделения практически на убой». Услышав утвердительный ответ Солодчука, президент заявил: «Это – трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

    Он добавил, что киевским властям нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули. «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

    Отметим, Минобороны в сводке о ситуации в зоне СВО от 2 декабря подтвердило освобождение Красноармейска, Волчанска, а также сообщило об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.

    2 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России

    Financial Times сообщила об отказе ЕЦБ поддержать кредит Украине на 140 млрд евро

    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский центральный банк не поддержал выплату Украине кредита на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Европейский центральный банк отказался поддержать идею предоставления Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, позиция ЕЦБ ставит под угрозу планы Евросоюза по привлечению так называемого репарационного кредита для Киева.

    По информации издания, официальный представитель ЕЦБ заявил, что подобная инициатива выходит за рамки полномочий организации. В Еврокомиссии, по данным источников FT, продолжают обсуждать возможные варианты, однако без согласия банка реализация такого механизма становится значительно затруднительной.

    Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.

    Глава ВТБ Андрей Костин напомнил, что Москва может принять ответные меры и инициировать судебный процесс на десятилетия в ответ на изъятие этих средств.

    Между тем, Украина приступила к реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов, связанного с ВВП, что рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и создает угрозу оттока миллиардов долларов из будущих финансов Киева.

    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    2 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов, пишут европейские СМИ.

    Директор Колледжа Европы Федерика Могерини, ранее возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ЕС, задержана по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости». По данным газеты Soir, Могерини была задержана вместе с несколькими другими фигурантами.

    Расследование связано с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов, в рамках которой выявили нарушения. Личности других задержанных не раскрываются, подробности обвинений также на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии во вторник задержали трех подозреваемых и изъяли документы по делу о мошенничестве и коррупции в структурах ЕС.

    Напомним, Федерика Могерини входила в число кандидатов на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга.

    Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Могерини также ранее заявила, что сейчас религия тесно связана с политикой.


    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    2 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    В Киеве задержали британца по делам об убийствах Парубия и Фарион

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский инструктор Росс Дэвид Катмор, задержанный на Украине, может быть причастен к убийствам политических деятелей Андрея Парубия и Ирины Фарион, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ.

    Британского военного инструктора Росса Дэвида Катмора подозревают в причастности к громким убийствам на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда» и источники в Службе безопасности Украины.

    По информации СБУ, в 2024 году Катмор прибыл на Украину для подготовки личного состава украинской армии, при этом он имеет военный опыт службы в британской армии и участие в операциях на Ближнем Востоке.

    По данным следствия, инструктор завозил на Украину оружие и отвечал за его распределение. Отмечается, что именно из этого оружия были убиты бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Демьян Ганул, украинская националистка Ирина Фарион и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Украинские службы утверждают, что видят в этих преступлениях «российский след», однако конкретных доказательств пока не представлено.

    В настоящий момент Росс Дэвид Катмор арестован и находится под стражей. Сотрудники спецслужб Британии взаимодействуют с украинскими коллегами в расследовании обстоятельств дела. Ситуация вызывает широкий резонанс, учитывая международный статус подозреваемого и статус убитых на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине засекретили дело об убийстве Парубия.

    Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.

    2 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, российская сторона регулярно повторяет позицию об отсутствии планов военного противостояния с Европой, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что в случае начала войны с европейской стороны Россия будет полностью готова к немедленному реагированию.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    Президент указал, что в случае развязывания Европой войны против России ситуация может сложиться так, что у Москвы не с кем будет договариваться.

    «Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько так..<...>Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    2 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о возможности покупки газа не у России
    Вучич сообщил о возможности покупки газа не у России
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости заключения газового соглашения с Россией до 5 декабря, иначе Белград начнет переговоры с другими поставщиками.

    Сербия может сменить поставщика газа, если не будет подписан новый контракт с Россией до пятого декабря, сообщает РИА «Новости». В обращении к гражданам президент Александр Вучич отметил, что у Белграда на текущий момент отсутствует действующий газовый договор с Москвой.

    Он заявил: «Что касается газа, у нас по газу нет договора, если до пятницы, (5 декабря – ред.), не получим договор, мы в понедельник (8 декабря – ред.) начинаем переговоры и получим газ у какой-то другой стороны. Это все. Деньги мы обеспечили и решим вопрос».

    При этом Вучич подчеркнул, что необходимые средства для закупки топлива уже найдены, и власти республики готовы урегулировать ситуацию любыми возможными способами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что работа нефтегазовой компании NIS в Сербии оказалась под угрозой из-за санкционного давления.

    Власти Сербии выразили разочарование тем, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года.

    Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS, не раскрывая данные о потенциальном покупателе.

    Комментарии (6)
    2 декабря 2025, 09:27 • Новости дня
    Военкор рассказал о значении освобождения Волчанска

    Военкор Коц: Освобождение Волчанска частично решает задачу создания буферной зоны

    Военкор рассказал о значении освобождения Волчанска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Волчанска позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями, открывает возможности для дальнейшего наступления на Харьков, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Освобождение Волчанска дает России возможность не только создать буферную зону между Харьковской и Белгородской областями, но и усложняет для противника обстрелы Белгородской области дроном и артиллерией, написал Коц в Telegram-канале.

    «Чтобы надежно обезопасить нашу территорию, фронт надо двигать южнее», – сообщил военкор.

    По словам Коца, с точки зрения военно-стратегической значимости, Волчанск называют ключом к междуречью Северского Донца и Оскола. В этом районе вплоть до Великого Бурлука нет серьезных оборонительных укреплений, что делает продвижение группировки «Север» более стабильным. Если наступление в районе Волчанска поддержит продвижение с направления Купянска, значительная часть Харьковской области может оказаться отрезанной от других территорий Украины, считает военкор.

    Коц отметил, что в перспективе захват Волчанска открывает возможность для давления непосредственно на Харьков. Он считает, маловероятным, что ВС России будет брать город, но приближение российской армии позволяет наносить удары по важным военным объектам в Харькове, в том числе уничтожать склады, укрепления и позиции украинских дальнобойных средств HIMARS.

    Бои за Волчанск шли с мая 2024 года – российская армия закрепилась на окраинах города во время нового наступления в Харьковской области. ВСУ стянули сюда лучшие подразделения, однако группировка «Север» смогла создать превосходство в воздухе на малых высотах и вытеснить противника из городской застройки.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении Волчанска в Харьковской области, и объяснил, что этот шаг открывает новые возможности на фронте.

    ВСУ потеряли более 23 тыс. солдат при освобождении Волчанска силами ВС России.

    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    2 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ВТБ Андрей Костин ответил в интервью Reuters на инициативу ЕС по изъятию активов России, напомнив, что Москва примет ответные меры и может дать старт полувековому судебному процессу из-за этих денег.

    Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

    «Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

    В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

    «Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

    Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

    Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.

    2 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье
    Российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейск, «Север» освободил Волчанск в Харьковской области, а подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Белозерского, Гришино, Димитрова, Ровного, Родинского, Светлого, Шевченко в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 495 военнослужащих и шведский бронетранспортер Viking.

    Подразделениями группировки «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ возле Вильчи.

    А на Сумском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Алексеевкой, Андреевкой, Варачино, Кондратовкой, Конотопом, Рыжевкой, Садками и Хомино.

    При этом ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков ВСУ около Гуляйполя и Зализничного Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 265 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777 и склад материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Богуславки, Куриловки, Кучеровки, Новоплатоновки Харьковской области, Дробышево и Яровой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены 13 станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Закотного, Константиновки, Краматорскв Резниковки, Северска, Славянска и Червоного ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, четыре бронемашины, включая британский Mastiff». Уничтожены станция РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ под Магдалиновкой, Новобойковским Запорожской области и Никольским Херсонской области.

    Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, шесть станций РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области

    Кроме того начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года  освободили 275 населенных пунктов.

    2 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль считает инициативы администрации президента США Дональда Трампа возможной основой для будущих соглашений по урегулированию ситуации на Украине и отмечает роль США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что предстоящие финальные договоренности по ситуации на Украине должны основываться на предложениях Трампа, назвав их «очень хорошей основой». Песков отметил, что урегулирование этого вопроса требует решения ряда принципиальных задач, передает ТАСС.

    Представитель Кремля в ходе брифинга для индийских журналистов в преддверии саммита России и Индии заявил, что Соединенные Штаты проводят очень эффективное посредничество по Украине.

    «Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что посредничество США будет успешным. И мы готовы внести свой вклад в это, потому что мы заинтересованы в мире», – отметил он, добавив, что Москва рассчитывает на продолжение таких усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль не раскрывает детали предложенного США плана по Украине, предпочитая вести переговоры без широкого освещения в прессе.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, и многие из них были решены благоприятным образом.

