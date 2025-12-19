  • Новость часаМВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии
    Герой России рассказал Путину о взятии Северска
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Зеленский на переговорах в Польше перепутал имя Навроцкого
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин сказал, кто такие «подсвинки»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    19 декабря 2025, 18:54 • Новости дня

    Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что президент России Владимир Путин привел его семью в пример как образец крепких семейных ценностей.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.

    В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.

    «Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.

    По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.

    Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.

    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Комментарии (8)
    19 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:18 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты

    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    Комментарии (4)
    19 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент подвел итоги года, за четыре с лишним часа рассмотрев обращения со всей страны и ответив на вопросы российских и иностранных журналистов.

    Президент России Владимир Путин в пятницу подвел «Итоги года» совместив по традиции пресс-конференцию с прямой линией. Глава государства за четыре часа 27 минут ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов в Гостином Дворе, так и от участников прямой линии, включая телефонные звонки, сообщения через соцсети и мессенджеры, пишет ТАСС.

    Организаторы вывели на экраны до 30 вопросов, поступивших дистанционно, но основная часть обращений исходила все же от журналистов, некоторые задавали по несколько вопросов.

    В числе присутствовавших были иностранные репортеры – журналистам из Белоруссии, Сербии, Китая, а также США, Британии и Франции удалось задать свои вопросы президенту без посредников.

    За последний час Владимир Путин отвечал на вопросы по теме утильсбора, лекарственного обеспечения и городского развития Москвы. Отдельно президент упомянул платформу MAX, заявив о достижении страной полного цифрового суверенитета.

    На пресс-конференции прозвучали и личные вопросы: глава государства рассказал о своем рабочем графике, признался, что трудится до ночи и даже пошутил о нарушении трудового законодательства.

    Также Путин отметил, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах и признал наличие определенной профессиональной деформации, как и у любого человека. В эфире президент также надиктовал послание для будущих поколений, которое предложил поместить в капсулу времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время «Итогов года» Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как если бы он был всего две-три недели назад.

    Ранее сообщалось, что к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать этот массив данных.

    Основные темы обращений касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономической ситуации и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к обработке привлекли операторов-ветеранов спецоперации и волонтеров Народного фронта.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что никогда не следил за регистрационными номерами служебных машин и просто пользуется ими по назначению.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на регистрационные номера автомобиля, на котором передвигается, сообщает РИА «Новости». Об этом глава государства рассказал во время большой прямой линии, объединённой с ежегодной пресс-конференцией.

    «Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли номера, я никогда на это не смотрел. Столько лет сажусь просто, и приехал», – поделился Путин.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» признался, что иногда ездит по Москве за рулем своего автомобиля без сопровождения ДПС.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».


    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 17:50 • Новости дня
    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал «отражением кризиса в Европе» призыв французского лидера Эммануэля Макрона к контактам с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «очевиден огромный кризис» в Европе, поэтому такой призыв был «необратимым». «У них нет иного выхода, ищут пути для выхода из ситуации и завершения войны на Украине», – сказал президент Грузии.

    Кавелашвили считает, что евробюрократия начинает осознавать последствия дальнейшей эскалации конфликта. Президент Грузии отметил, что сейчас все больше стран «хотят выбрать мирную позицию, которой придерживается Грузия».

    В этой связи он напомнил, что Россия и Украина были в свое время близки к договоренностям, которым помешала позиция тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

    Напомним, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:22 • Новости дня
    Путин согласился, что надо заканчивать надоевшие передачи про Украину на ТВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время совместной прямой линии и пресс-конференции поддержал мнение телезрителей о том, что передачи про события на Украине уже утомили аудиторию.

    Путин прокомментировал жалобу зрителя на обилие передач о событиях на Украине. Получив текстовое сообщение, Путин отметил: «А вот теперь тоже хорошее –«Надоели эти передачи про Украину». Полностью согласен, надо заканчивать уже». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

    Президент также прокомментировал вторую часть обращения зрителя с предложением уделять больше внимания внутренним проблемам страны и их освещению. Он подчеркнул, что власти стараются воплощать это в жизнь.

    Ранее Путин в ходе передачи «Итоги года» заявил, что российская сторона желает, чтобы в будущем году не было военных конфликтов и установился мир.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин предложил в шутку собрать деньги на свадьбу жениха с «Итогов года»
    Путин предложил в шутку собрать деньги на свадьбу жениха с «Итогов года»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время итоговой прямой линии специально поддержал журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, который в эфире сделал предложение своей возлюбленной.

    Ведущая Екатерина Березовская прервала ход программы, чтобы сообщить, что девушка дала согласие. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин отметил важность материальной поддержки, подчеркнув: «Кирилл задался вопросом о материальной стороне дела. На самом деле правильно – мужчина должен думать о том, как внести существенный вклад в решение материальных вопросов. Вот мы с шапкой сейчас по кругу пойдем и соберем вам как минимум на свадьбу».

    Ранее Путин в ходе «Итогов года» заявил, что допускает возможность любви с первого взгляда.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин пообещал изучить дело французского журналиста Винатье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле осужденного в Москве французского журналиста Лорана Винатье.

    Представитель французского телеканала TF-1 в ходе прямой линии и пресс-конференции российского лидера, которую транслирует «Россия 24», спросил, может ли семья Винатье надеяться на его обмен или помилование.

    По словам Путина, он не располагает сведениями об этой ситуации и пообещал разобраться, о чем идет речь.

    «Я об этом случае ничего не знаю, в первый раз слышу, но я вам обещаю, что обязательно узнаю, что это такое», – сказал российский лидер.

    Напомним, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    В октябре Винатье получил три года колонии в Москве.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин связал свои успехи с успехами страны
    Путин связал свои успехи с успехами страны
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» связал свои достижения с успехами страны, отметив важность этого единства.

    Владимир Путин заявил, что его личные успехи невозможно отделить от успехов России, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу и работаю с утра до ночи. Именно в этом и заключается [успех]».

    Путин отметил, что главное для него – успехи всей страны, а его собственные достижения неразрывно связаны с этим общим результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на итоговой пресс-конференции сформулировал послание для капсулы времени. Президент России отметил важность преемственности поколений и связи времен.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:55 • Новости дня
    Путин рассказал, о каком сожалении умирающих людей узнал от священника

    Путин: Люди перед смертью жалеют о недостатке внимания к детям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Люди на смертном одре чаще всего сожалеют о недостатке внимания к детям, сообщил Владимир Путин в ходе «Итогов года», ссылаясь на разговор со знакомым священником.

    По словам президента, священник рассказал: «Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям». Путин особо подчеркнул, что его слова не связаны с раскрытием тайны исповеди. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

    Президент также отметил, что число читающих людей сокращается во всем мире. Он подчеркнул, что успех в воспитании любви к чтению зависит, прежде всего, от семьи: родители должны успешно конкурировать с цифровыми сервисами и уделять больше внимания детям.

    Ответ главы государства прозвучал в ответ на вопрос молодого человека о проблеме снижения интереса к книгам среди молодежи и о том, есть ли произведение, которое должен прочесть каждый россиянин.

    «Это непростая задача, но, если подходить к этому творчески, это возможно», – подчеркнул Путин.

    «Мировая литература, российская литература, классика, современная литература дают много предметов для обсуждения и очень полезных книг. Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение», – сказал Путин.

    «Конкретную книжку мне назвать сложно», – сказал глава государства.

    Между тем во время прямой линии журналист газеты «СССР» Шамсудин Бобоев вручил президенту сборник «Сердце Азии». В книге собраны стихи 126 русских поэтов о Персии и Таджикистане, начиная от Жуковского и до наших дней. Бобоев отметил, что основная часть произведений посвящена именно Таджикистану, и выразил надежду, что президенту будет приятно получить эту антологию.

    Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что Путин известен своей любовью к книгам и регулярно находит время для чтения.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 17:23 • Новости дня
    Путин похвалил слова Героя России о готовности «добивать гадину» на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» рассказал о беседе с Героем России Нараном Очир-Горяевым и его впечатлениях после увиденного в Северске.

    По словам главы государства, Очир-Горяев, командир штурмовой роты, выразил готовность российских бойцов идти дальше после зверств ВСУ. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин отметил, что во время личной встречи в Кремле 17 декабря попросил Очир-Горяева рассказать об обстановке в Северске.

    Президент подчеркнул: «Вот Наран сейчас говорил о том, как вэсэушники обращаются с гражданским населением… Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся. Да, Наран? Так сказал? Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину». Понимаете? Когда они увидели, что с людьми, с гражданским населением. Там и бабушек расстреливали, и коптерами убивали и так далее. Он поскромничал, стесняется человек, в такой аудитории, наверное, в первый раз находится, а мне это все рассказывал», – подчеркнул глава государства.

    Ранее дочь Героя России Очир-Горяева отметила, что ее отец добровольцем отправился на СВО сразу после мобилизации в 2022 году, проявив честность и скромность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев рассказал президенту России о взятии Северска.

    Путин отметил, что Очир-Горяев начинал простым водителем, а сейчас командует штурмовой ротой из более чем 80 человек.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин: Господь никогда не оставит Россию
    Путин: Господь никогда не оставит Россию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил о своей вере в Господа, который, по его словам, всегда поддерживает Россию.

    «В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию», – подчеркнул Путин в ответ на вопрос о том, во что обязательно должен верить человек, передает ТАСС.

    Путин связал свои успехи с успехами страны. Он также признался, что заканчивает работу все позднее.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:05 • Новости дня
    Герой России Очир-Горяев: Дети 90-х стали основным костяком в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большинство военнослужащих в зоне специальной военной операции сегодня составляют люди, родившиеся в 1990-х, их стойкость и героизм отмечены командованием. Об этом заявил Герой России Наран Очир-Горяев на «Итогах года с Владимиром Путиным».

    Герой России Наран Очир-Горяев заявил, что люди, родившиеся в 1990-е годы, становятся основой среди бойцов в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. По его словам, представители поколения «детей 90-х» демонстрируют героизм и могут служить примером для других.

    На вопрос президента Владимира Путина о проявлении молодежи на военной службе Очир-Горяев подчеркнул, что именно эта возрастная группа сегодня играет ключевую роль и заслуживает глубокого уважения.

    В ходе итоговой встречи Владимир Путин отдельно отметил, что в зоне СВО сейчас насчитывается около 700 тыс. военнослужащих. «У нас 700 тыс. человек в зоне СВО», – сказал глава государства.

    Путин добавил, что проявление качеств человека видно в критической ситуации, и напомнил, что в российской истории всегда так и происходило: «В таких ситуациях человек и проявляется... В нашей истории было так всегда».

    Он напомнил, что из поколения в поколение повторяются схожие вопросы, связанные с молодыми и старшими, однако не согласился с мнением о том, что поколение 1990-х было потеряно для государства.

    «Я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. Проблема отцов и детей – вечная. Известная книга Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит», – заявил президент, добавив, что для старших поколений привычки молодых могут быть непонятны, но именно в критические моменты раскрываются истинные качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что поддержка культур народов и укрепление национального единства являются приоритетами в условиях спецоперации.

    Путин заявил, что участники спецоперации на Украине обладают всеми необходимыми навыками для успешной работы в гражданских областях.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
    Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков
    Путин связал свои успехи с успехами страны
    Путин в шуту назвал комету 3I/ATLAS «секретным оружием» России
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации