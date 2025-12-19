Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что президент России Владимир Путин привел его семью в пример как образец крепких семейных ценностей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.
В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.
«Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.
По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.
Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.