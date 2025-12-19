Путин дал наставление мальчикам-подросткам

Путин оставил послание для капсулы времени

Tекст: Ольга Иванова

Во время итоговой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», президенту задали вопрос о том, что бы он положил в капсулу времени, передает ТАСС. Владимир Путин сначала отметил, что каждый человек задумывается о будущем своих детей и своей страны, и добавил: «Я, конечно, понимаю, что надо сказать, но надо это выложить в ряд».

Президент согласился сформулировать послание.

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы жили как все везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперёд. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времён. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – сказал Путин.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».