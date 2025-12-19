Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
Запуск мессенджера Max укрепил цифровой суверенитет России, позволив стране занять место среди лидеров наряду с Китаем и США, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги года.
С появлением российского национального мессенджера Max страна получила полный цифровой суверенитет, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что создание подобной платформы – правильный шаг, учитывая, что зарубежные сервисы не всегда позволяли соблюдать российские законы. Глава государства отметил: «Конкуренция всегда нужна и она будет, но надо соблюдать законы России».
Путин выразил уверенность, что у мессенджера Max со временем появятся конкуренты.
Он отметил, что основное условие для работы сервисов – их соответствие российскому законодательству. По словам Путина, создание мессенджера Max стало одним из ключевых событий года, однако, по мнению блогера Валентина Петухова, на рынке продолжают существовать и другие популярные сервисы.
Также Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными мессенджерами, такими как Telegram, указав, что проблема заключается в ограничениях, которые вводят власти иностранных государств, не позволяя платформам соблюдать законы России.
Он добавил, что создание национального мессенджера было необходимым шагом для укрепления цифровой самостоятельности страны.
По мнению Путина, благодаря внедрению Max Россия теперь входит в тройку стран с цифровым суверенитетом наряду с Китаем и США.
Напомним, национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей. Цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.