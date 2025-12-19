Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Вице-мэра Нефтеюганска уволили после возбуждения уголовного дела
В Нефтеюганске первого заместителя главы города Павла Гусенкова лишили поста из-за утраты доверия после возбуждения уголовного дела по превышению полномочий, сообщили в городской администрации.
Гусенков уволен из-за утраты доверия, сообщили в мэрии, передает ТАСС.
Ранее СК пояснил, что возбуждение уголовного дела связано с действиями Гусенкова в 2023 году. Следствие считает, что он поспособствовал продаже городских объектов недвижимости, принадлежащих акционерному обществу, учредителем которого выступает Нефтеюганск, по ценам заметно ниже рыночных и с нарушением порядка.
Изначально чиновник содержался под стражей, однако впоследствии судом ему была изменена мера пресечения на домашний арест.
Ранее СК сообщал, что в Нижнем Новгороде задержали первого вице-мэра Сергея Егорова по подозрению в получении взятки за помощь в незаконной коммерческой деятельности.