Экспертиза подтвердила психическое расстройство Долиной при продаже квартиры

Tекст: Вера Басилая

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Долина во время продажи квартиры находилась под влиянием психического расстройства, вызванного действиями мошенников, что мешало ей полностью осознавать характер совершаемой сделки. Мошенникам удалось убедить певицу Ларису Долину продать свою квартиру и передать им полученные средства из-за специфики ее мышления и ряда психологических особенностей, передает ТАСС.

В решении Верховного суда России отмечается, что возраст артистки, выраженные ценности безопасности, индивидуальный образ мышления и личностные черты сделали ее уязвимой для манипуляций.

Суд приводит экспертное заключение, где говорится, что Долина «использовалась как инструмент для достижения цели совершения преступления, в том числе для анонимизации деятельности злоумышленников, так как сначала она не подозревала об обмане... а также находилась под воздействием сильнейших угроз».

Комиссия подчеркнула, что у Долиной не наблюдалось психических нарушений до преступления, но стресс и давление со стороны злоумышленников вызвали расстройство приспособительных реакций.

Верховный суд России опубликовал полный текст определения по делу о квартире, после рассмотрения жалобы Полины Лурье, передает РИА «Новости».

По решению суда Лурье признана собственницей квартиры в Хамовниках, купленной у Долиной за 112 млн рублей, а предыдущие судебные решения в пользу певицы отменены. Таким образом, спор по недвижимости разрешен в пользу Лурье, несмотря на доводы защиты Долиной о ее уязвимом состоянии в момент сделки.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной сообщила в эфире программы «Пусть говорят» об отказе певицы предоставить суду справку из психоневрологического диспансера.

Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после резонанса вокруг «дела Долиной».

Лариса Долина продолжает находиться в своей квартире в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда.

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной.