В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
После нападения в школе в Одинцове обнаружили муляж бомбы
СК: После нападения в школе в Одинцове обнаружили муляж бомбы
На месте происшествия в школе в Одинцове был обнаружен муляж взрывного устройства, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Следователи продолжают работать в здании учебного заведения, изымают вещественные доказательства и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства», – говорится в сообщении. По месту жительства подростка, задержанного после нападения, были проведены обыски.
В СК уточнили, что 15-летний подросток в ходе допроса дал признательные показания и подробно рассказал о подготовке к нападению, а также о его обстоятельствах. Сейчас допросы свидетелей продолжаются, следователи устанавливают все детали произошедшего нападения, в результате которого пострадали охранник и ученик.
Напомним, при нападении подростка в школе Подмосковья умер ребенок, ранен охранник. По данным СК, подозреваемый ранее учился в том же самом заведении. По факту случившегося возбудили уголовное дело.