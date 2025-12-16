СК: После нападения в школе в Одинцове обнаружили муляж бомбы

Tекст: Валерия Городецкая

Следователи продолжают работать в здании учебного заведения, изымают вещественные доказательства и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства», – говорится в сообщении. По месту жительства подростка, задержанного после нападения, были проведены обыски.

В СК уточнили, что 15-летний подросток в ходе допроса дал признательные показания и подробно рассказал о подготовке к нападению, а также о его обстоятельствах. Сейчас допросы свидетелей продолжаются, следователи устанавливают все детали произошедшего нападения, в результате которого пострадали охранник и ученик.

Напомним, при нападении подростка в школе Подмосковья умер ребенок, ранен охранник. По данным СК, подозреваемый ранее учился в том же самом заведении. По факту случившегося возбудили уголовное дело.