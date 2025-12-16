Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога, и ставили на первое место именно Его. Не народ.0 комментариев
Сумма штрафов участницы Pussy Riot Толоконниковой превысила 59 тыс. рублей
Панк-активистка Надежда Толоконникова* (признана в России экстремистской организацией) на протяжении полутора лет не оплатила штрафы за нарушение закона об иноагентах, сумма взыскания которых превысила 59 тыс. рублей, следует из судебных документов.
Как следует из материалов суда, суммарная задолженность Толоконниковой превышает 59 тыс. рублей и связана с нарушением закона об иноагентах, в частности – публикацией материалов без соответствующей маркировки, передает ТАСС.
Исполнительные производства были возбуждены приставами в октябре прошлого года, после поступления материалов из суда о несвоевременной оплате штрафов. На данный момент вся сумма остается взысканной принудительно и не погашена.
Дополнительно Толоконникова получила два штрафа по 30 тыс. рублей каждый за непредоставление отчетов о своей деятельности в Минюст за четвертый квартал 2024 года.
В январе 2025 года появилось сообщение, что Толоконникова объявлена в международный розыск в связи с уголовным делом об оскорблении чувств верующих. Поводом для преследования стали публикации в ее соцсетях, однако следствие детали не раскрыло. Активистка в настоящее время проживает за пределами России. Минюст добавил ее в список иноагентов в декабре 2021 года.
Тверской суд Москвы вынес решение о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее деятельность на российской территории.
Напомним, Надежда Толоконникова* была заочно арестована по делу об оскорблении чувств верующих.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом