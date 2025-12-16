  • Новость часаРоскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура
    Россия потребовала от ЕС триллионы
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины
    Минобороны опровергло сообщения Украины о якобы «уничтожении» российской подлодки
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    Трамп: Украина потеряла территорию
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    Стармер похвастался планом размещения европейских войск на Украине
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога, и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    16 декабря 2025, 09:49 • Новости дня

    Сумма штрафов участницы Pussy Riot Толоконниковой превысила 59 тыс. рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Панк-активистка Надежда Толоконникова* (признана в России экстремистской организацией) на протяжении полутора лет не оплатила штрафы за нарушение закона об иноагентах, сумма взыскания которых превысила 59 тыс. рублей, следует из судебных документов.

    Как следует из материалов суда, суммарная задолженность Толоконниковой превышает 59 тыс. рублей и связана с нарушением закона об иноагентах, в частности – публикацией материалов без соответствующей маркировки, передает ТАСС.

    Исполнительные производства были возбуждены приставами в октябре прошлого года, после поступления материалов из суда о несвоевременной оплате штрафов. На данный момент вся сумма остается взысканной принудительно и не погашена.

    Дополнительно Толоконникова получила два штрафа по 30 тыс. рублей каждый за непредоставление отчетов о своей деятельности в Минюст за четвертый квартал 2024 года.

    В январе 2025 года появилось сообщение, что Толоконникова объявлена в международный розыск в связи с уголовным делом об оскорблении чувств верующих. Поводом для преследования стали публикации в ее соцсетях, однако следствие детали не раскрыло. Активистка в настоящее время проживает за пределами России. Минюст добавил ее в список иноагентов в декабре 2021 года.

    Тверской суд Москвы вынес решение о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее деятельность на российской территории.

    Напомним, Надежда Толоконникова* была заочно арестована по делу об оскорблении чувств верующих.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    15 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке

    Военный эксперт Кнутов: Удары по мосту в Затоке серьезно нарушат доставку оружия на Украину

    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар по мосту в Затоке – серьезный прорыв в части перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения и топлива НАТО из Румынии на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия впервые с начала СВО применила фугасные авиабомбы для атаки по мосту в Затоке Одесской области.

    «Российские специалисты увеличили дальность действия фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) до 200 км. Поэтому теперь наша авиация стала работать по таким объектам, как мост в Затоке, не рискуя попасть в зону досягаемости большинства расчетов ПВО, которыми располагают ВСУ», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «К тому же ФАБ снабжена небольшим реактивным двигателем, а также крыльями и хвостовиками. Все это позволяет ей планировать несколько сотен километров и прилетать к цели с более высокой точностью, чем обычные бомбы. Поэтому их иногда называют еще «реактивными КАБами» – корректируемыми авиабомбами», – продолжил собеседник.

    «Сама по себе ФАБ-500 по разрушительной мощи сопоставима с крылатой ракетой Х-101 или квазибаллистической ракетой «Искандера». А у России на вооружении есть и ФАБ-1500. Кроме того, фугасные авиабомбы существенно дешевле ракет. Поэтому теперь можно ожидать весомого роста наших атак по объектам подобным мосту в Затоке», – полагает собеседник.

    «Между тем, чтобы полностью разрушить мост, необходимо выводить из строя опоры. Для этого потребуется в том числе работа диверсионной группы, которая «подсветит» объект или поставит маячок. Впрочем, на мой взгляд, в этом нет острой необходимости. Достаточно периодически бить ФАБами по полотну и выводить его из строя на пару–тройку недель», – резюмировал специалист.

    «Как бы то ни было, нынешний удар – серьезный прорыв в ходе СВО с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО – Румынии – на Украину. Даже при таких условиях сокращается количество грузов, которые могут поставляться ВСУ, а также увеличивается логистический путь. Это усложнит доставку необходимой противнику помощи», – указал он.

    Ранее военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канал сообщил, что российская авиация ударила по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Причем впервые с начала СВО применила для этого фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    «Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – говорится в посте.

    «Противник жалуется, что помимо массированных налетов «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области (вчера это привело к блэкауту) ВС России применяют для ударов и дальнобойные КАБы с реактивными двигателями. Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке», – сообщает авторский Telegram-канал Бориса Рожина Colonelcassad.

    «Серьезное ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области для противника связано как с системностью, так и интенсивностью ударов. При дальнейшем развитии кампании воздушных ударов можно ожидать не только непосредственного ущерба, но и усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре», – указывается в посте.

    Воздушно-космические силы России с 2024 года стали активнее применять ФАБ-1500 с УМПК – высокоточные авиабомбы калибра 1500 кг, предназначенные для уничтожения укрепленных позиций, бункеров, районов базирования противника на удалении около 100 км от точки сброса (вне зоны ПВО). Каждый подобный боеприпас приносит на поле боя 700 кг взрывчатки и разрушает укрепрайоны, западное вооружение и целые подразделения ВСУ, пишет Sputnik.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 18:16 • Новости дня
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    @ Jacek Prondzynski/Fotopyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Шахматист Владимир Федосеев, поменявший спортивное гражданство на словенское, был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России, сообщила пресс-служба Минспорта.

    Приказы о лишении 30-летнего Федосеева званий подписал министр спорта Михаил Дегтярев, передает РИА «Новости».

    Мастера спорта шахматист получил в 2012 году, гроссмейстера – в 2014 году. С июля 2023 года Федосеев выступает на международных турнирах за Словению.

    Ранее боец смешанных единоборств Джавид Рзаев был лишен гражданства России.

    15 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей

    Иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступил в суд

    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.

    Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.

    В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.

    По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.

    Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    15 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    «Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

    «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

    Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

    «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

    Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

    Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

    Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

    Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    15 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что Россия сможет оспорить заморозку своих резервов в судах Евросоюза и вернуть их обратно.

    Россия рассчитывает успешно оспорить решение о заморозке своих резервов в Евросоюзе в суде и вернуть эти средства, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «Прайм». По его мнению, Евросоюз нарушает законодательство, пытаясь использовать российские резервы без согласия Банка России.

    Дмитриев подчеркнул, что такие действия вредят мировой финансовой системе и могут ухудшить положение Евросоюза.

    По мнению главы РФПИ, возможные судебные разбирательства приведут к финансовым потерям Евросоюза и компаний, участвующих в заморозке российских резервов. Дмитриев также уверен, что европейские государства и ключевые финансовые институты понесут убытки, если продолжат придерживаться данной политики.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму более 18 трлн рублей.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    15 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

    AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Берлине США настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс, сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

    Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

    Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.

    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    15 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калининградской области начал работу первый в России завод полного цикла по выпуску литийионных накопителей энергии промышленного масштаба. Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») ввел в опытно-промышленную эксплуатацию так называемую «гигафабрику» в Неманском районе, заложив основу для формирования в стране новой высокотехнологичной отрасли.

    Производственная мощность площадки составляет 4 ГВт·ч в год, что делает ее крупнейшим и единственным в России предприятием, где выстроена вся цепочка создания литийионных аккумуляторов – от первичной химии для ячеек до сборки готовых модулей и батарей. Такой формат позволяет не только заместить импорт, но и обеспечить технологическую независимость в сфере накопления энергии, передает AtomMedia.

    Системы накопления энергии сегодня становятся ключевым элементом энергетического и транспортного перехода. Литийионные батареи широко применяются в электротранспорте, промышленной и складской технике, горнодобывающем оборудовании, а также в электроэнергетике – для бесперебойного питания объектов и выравнивания нагрузки в сетях. По оценкам, к 2030 году объем российского рынка накопителей может достигнуть 20–30 ГВт·ч, и калининградская «гигафабрика» способна закрыть значительную часть этого спроса. Ее мощности эквивалентны выпуску порядка 1,5 млн зарядных модулей или около 50 тысяч тяговых батарей для электромобилей ежегодно.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал запуск предприятия стратегическим событием для страны: «Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии – это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов «Росатома», которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы». Он подчеркнул, что проект был реализован в намеченные сроки, в том числе благодаря мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

    Для Калининградской области новое производство стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что предприятие уже на этапе запуска обеспечило работой сотни специалистов и в перспективе кратно увеличит число рабочих мест. «Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона», – заявил он.

    В Минпромторге России подчеркивают, что запуск «гигафабрики» стал практическим результатом государственной политики по развитию новых отраслей. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов напомнил: «В 2023 году между Правительством России и госкорпорапцией «Росатом» было подписано соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления энергии», и мы видим, что спустя всего два года эти планы реализуются в виде полноценного производства».

    Предприятие отличается высоким уровнем технологической оснащенности. На площадке смонтировано более трех тысяч единиц оборудования общей массой около 25 тыс. тонн, а протяженность производственных линий достигает 2,5 километра. Степень автоматизации процессов составляет порядка 90 процентов, что позволяет выпускать до одной аккумуляторной ячейки в секунду. Общая площадь застройки превышает 23 гектара, на территории возведено более 20 зданий и сооружений.

    Проект реализован при комплексной поддержке государства – с использованием статуса резидента особой экономической зоны, субсидий регионального бюджета, специального инвестиционного контракта, льготного финансирования и механизмов проектного кредитования. Строительство завода стало стимулом и для экономики региона: объем закупок у местных поставщиков превысил четыре млрд рублей.

    Параллельно «Росатом» развивает социальную инфраструктуру на востоке Калининградской области. С 2022 года на социальные программы в Немане и Советске направлено 180 млн рублей, а для сотрудников «гигафабрики» уже построены и введены в эксплуатацию два жилых дома из пяти запланированных.

    Запуск калининградского предприятия стал первым шагом в создании федеральной сети подобных производств. В 2023 году началось строительство второй «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год. В «Росатоме» рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить российский рынок отечественными системами накопления энергии и усилить позиции страны в сфере электромобильности и современной энергетики.

    15 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «КамАЗ» представил членам совета директоров новые модели марки «Москвич» – М70 и М90.

    «КамАЗ» представил новые модели марки «Москвич» – М70 и М90, в ходе заседания совета директоров, прошедшего в Набережных Челнах, передает ТАСС. Как сообщает пресс-служба компании, презентация состоялась 12 декабря. Члены совета директоров получили возможность протестировать новинки.

    На мероприятии на тест-драйв были предоставлены четыре модели автозавода «Москвич». Пресс-служба подчеркнула: «Члены совета директоров проехали за рулем городского кроссовера «Москвич 3», а также протестировали «Москвич 8», новую М70 и флагманскую М90».

    В компании отметили, что «Москвич М90» станет новым флагманом бренда, отличающимся семиместной компоновкой, системой полного привода и адаптацией для российских условий. Новый кроссовер также получил широкий набор опций и современных функций для комфортной эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Москвич» снизила цены на новую модель «Москвич-3» в России. В перечень автомобилей для чиновников вошли модели «Москвич». Автозавод «Москвич» запланировал выпуск двух новых моделей до конца года.

    15 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».

    Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    15 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Су-34 уничтожили диверсантов ВСУ авиаударом в Сумской области
    Су-34 уничтожили диверсантов ВСУ авиаударом в Сумской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области, сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Фанат».

    По его словам, работавший на передовой наводчик выявил шестерых бойцов, после чего удар был нанесен точно по координатам, переданным с места, передает РИА «Новости». Источник отметил, что целью атаки стала группа, принадлежавшая к 107-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины. Для уничтожения диверсантов применялись авиабомбы ФАБ-500, которые сбросили пара истребителей-бомбардировщиков.

    Он подчеркнул, что уничтожение противника и всей техники подтверждается видеозаписью, сделанной с разведывательного беспилотника ВС России.

    Ранее группировка войск «Север» увеличила зону продвижения сразу на нескольких направлениях, сопровождая успехи интенсивной работой авиации и артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северян» заняли новые позиции у Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях.

    15 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина и его сын, не имевшие судимости, устроили стрельбу во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее, погибли 15 человек, пишет The New York Times (NYT).

    Официальные лица сообщили, что подозреваемыми в массовом расстреле на пляже Бонди в Сиднее стали 50-летний отец, прибывший в Австралию в 1998 году по студенческой визе, и его австралийский сын, передает The New York Times.

    Оба ранее не имели судимостей, подчеркнул комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьон.

     Отец был застрелен полицейскими на месте преступления, а его 24-летний сын госпитализирован в критическом состоянии. Власти ожидают предъявить сыну обвинение в ближайшее время после того, как его состояние позволит провести следственные действия.

    Министр внутренних дел Тони Берк уточнил, что отец с 2001 года имел партнерскую визу и находился в стране законно, имя мужчины и страна, откуда он прибыл, пока не называются. Сын – гражданин Австралии по рождению. В 2019 году столичная полиция обращала внимание на молодого человека как на «знакомого других лиц», но не выявила признаков радикализации или угрозы.

    Комиссар Ланьон сообщил, что в последние десять лет у старшего подозреваемого имелось разрешение на охотничье огнестрельное оружие и в официальных регистрах были шесть винтовок на его имя. Все шесть единиц оружия были изъяты для экспертиз.

    На месте инцидента полицейские также нашли две самодельные взрывчатки и проводят их экспертизу. Мотивы нападавших, а также возможные связи, пока официально не разглашаются и требуют дополнительного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный человек открыл огонь по посетителям пляжа в Сиднее, в результате чего погибли отмечавшие Хануку евреи. Подозреваемый в нападении обучался в одном из исламских центров города.

    Миллиардер Билл Экман пообещал награду человеку, который обезоружил террориста.

