Кабмин поддержал требования к разведению животных

Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке

Военный эксперт Кнутов: Удары по мосту в Затоке серьезно нарушат доставку оружия на Украину

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Российские специалисты увеличили дальность действия фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) до 200 км. Поэтому теперь наша авиация стала работать по таким объектам, как мост в Затоке, не рискуя попасть в зону досягаемости большинства расчетов ПВО, которыми располагают ВСУ», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

«К тому же ФАБ снабжена небольшим реактивным двигателем, а также крыльями и хвостовиками. Все это позволяет ей планировать несколько сотен километров и прилетать к цели с более высокой точностью, чем обычные бомбы. Поэтому их иногда называют еще «реактивными КАБами» – корректируемыми авиабомбами», – продолжил собеседник.

«Сама по себе ФАБ-500 по разрушительной мощи сопоставима с крылатой ракетой Х-101 или квазибаллистической ракетой «Искандера». А у России на вооружении есть и ФАБ-1500. Кроме того, фугасные авиабомбы существенно дешевле ракет. Поэтому теперь можно ожидать весомого роста наших атак по объектам подобным мосту в Затоке», – полагает собеседник.

«Между тем, чтобы полностью разрушить мост, необходимо выводить из строя опоры. Для этого потребуется в том числе работа диверсионной группы, которая «подсветит» объект или поставит маячок. Впрочем, на мой взгляд, в этом нет острой необходимости. Достаточно периодически бить ФАБами по полотну и выводить его из строя на пару–тройку недель», – резюмировал специалист.

«Как бы то ни было, нынешний удар – серьезный прорыв в ходе СВО с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО – Румынии – на Украину. Даже при таких условиях сокращается количество грузов, которые могут поставляться ВСУ, а также увеличивается логистический путь. Это усложнит доставку необходимой противнику помощи», – указал он.

Ранее военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канал сообщил, что российская авиация ударила по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Причем впервые с начала СВО применила для этого фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – говорится в посте.

«Противник жалуется, что помимо массированных налетов «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области (вчера это привело к блэкауту) ВС России применяют для ударов и дальнобойные КАБы с реактивными двигателями. Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке», – сообщает авторский Telegram-канал Бориса Рожина Colonelcassad.

«Серьезное ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области для противника связано как с системностью, так и интенсивностью ударов. При дальнейшем развитии кампании воздушных ударов можно ожидать не только непосредственного ущерба, но и усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре», – указывается в посте.

Воздушно-космические силы России с 2024 года стали активнее применять ФАБ-1500 с УМПК – высокоточные авиабомбы калибра 1500 кг, предназначенные для уничтожения укрепленных позиций, бункеров, районов базирования противника на удалении около 100 км от точки сброса (вне зоны ПВО). Каждый подобный боеприпас приносит на поле боя 700 кг взрывчатки и разрушает укрепрайоны, западное вооружение и целые подразделения ВСУ, пишет Sputnik.