В Москве представили уникальные копии работ знаменитого османского каллиграфа

Представленные гостям списки таблиц с текстами двух фундаментальных сур Корана «Аль-Фаляк и «Аль-Бакара» изготовлены на основе оригиналов, хранящихся во дворце султанов Топкапи в центре Стамбула – одном из ключевых центров османского культурного наследия.

Работы изготовлены вручную мастерами фирмы «Milli interior», представитель которой Луиза Исаева отметила, что компания имеет большой опыт работы в сферах дизайна, художественного конструирования, а также реставрации и воспроизведения (репродуцирования) духовных и культурных реликвий исламской культуры.

По ее словам, «Milli interior» ежегодно производит шесть копий творений Ахмеда Карахисари, воспроизводя в мельчайших деталях технику письма мастера. Два экземпляра копий находятся в Махачкале, два – в Санкт-Петербурге и два экземпляра теперь представлены в Москве. Все произведения уже нашли свое место в частных коллекциях, а вырученная сумма в размере четырех миллионов рублей будет направлена на приобретение новогодних подарков детям, проходящим лечение в государственных медицинских учреждениях.

«Османская каллиграфия – это одновременно и художественная традиция, и форма молитвы, и способ передачи мудрости, – сказала Луиза Исаева. – Именно поэтому она так органично включается в современный межкультурный диалог. Через эту выставку мне хотелось показать, что исламская художественная традиция несет в себе ценности мира, справедливости, милосердия и человеческого братства».

Шедевры мусульманской культуры все желающие могут увидеть в ближайший месяц в отеле «Националь», где выставлены работы. В дальнейшем «Milli interior» при поддержке меценатов, в том числе, семьи Луизы Исаевой, намерена расширить географию показов, представить коллекции, посвященные другим школам исламской каллиграфии, с тем, чтобы эти инициативы способствовали диалогу между культурами и помогали людям лучше понимать друг друга через искусство, историю и духовные ценности.

«Каллиграфическое письмо – неотъемлемая и важнейшая часть исламской религиозной культуры, –подчеркнула Луиза Исаева. – Сохранить ее традиции, показать их сакральную красоту современникам и будущим поколениям - в этом я вижу свой нравственный и гражданский долг».

Гости прошедшей в Москве презентации были впечатлены тонкостью работы современных мастеров, которые выполнили работу за год, в то время как самому Ахмеду Карахисари на это потребовалось четыре года. Однако невозможно повторить его работы без всестороннего изучения культуры того времени, и, конечно, глубинного постижения текста суры. «Поверьте, никакие современные технологии не позволяют вам раскрыть и воспроизвести руку этого мастера без самой трудной работы – работы над собой», – резюмировала Луиза Исаева.