ГАИ показала многокилометровую пробку на трассе «Байкал»
Сильные морозы и снегопад вызвали масштабные заторы с участием большегрузов на трассе «Байкал» в Иркутской области, сообщает Госавтоинспекция ГУ МВД России по Иркутской области.
Многокилометровая пробка на федеральной трассе «Байкал» была зафиксирована в Иркутской области, передает ТАСС.
Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, причиной заторов стали сложные погодные условия – уже третьи сутки на этом участке сохраняются морозы до минус 30 градусов Цельсия, идет снег и дует сильный ветер.
Видео с места показывает длинную очередь из автомобилей, а также работу регулировщиков на трассе. Ситуацию осложняют аварии, в которые попали большегрузные автомобили.
Основные пробки зарегистрированы между 100-м и 184-м км трассы. На участке с 133-го по 166-й км (от станции Ореховая падь до поселка Мурино) работают две комбинированные дорожные машины, а движение контролируют сотрудники Госавтоинспекции. Еще одна пробка образовалась на участке с 170-го по 175-й км у поселка Паньковка, где также задействованы две дорожные машины. Сложная обстановка прогнозируется до 2 декабря.
