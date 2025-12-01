Суд заочно арестовал рэпера Face по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Суд в Башкирии заочно арестовал рэпера-иноагента Face
В Башкирии по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента заочно арестовали рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в России перечень иноагентов), который в настоящее время объявлен в международный розыск.
Суд в Башкирии заочно арестовал рэпера Face (Иван Дремин), который числится в перечне иноагентов, по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает ТАСС.
Обвинение по ч. 2 ст.330.1 УК РФ рэперу было предъявлено заочно, так как он находится в межгосударственном розыске.
В пресс-службе прокуратуры Башкирии подтвердили, что «прокуратура Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Ивана Дремина». В сообщении подчеркивается, что ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Речь идет о фактах уклонения от обязанностей, которые возлагаются на лиц, признанных иностранными агентами в России. Дело находится на контроле, следственные и иные процессуальные действия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле имя музыканта Ивана Дремина (Face, иностранный агент) исчезло из базы розыска МВД России.
Рэпера Face ранее оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.