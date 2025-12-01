  • Новость часаПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    1 декабря 2025, 00:57 • Новости дня

    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве

    Telex: Переводчица Орбана исказила слова Путина на переговорах в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном переводчица Орбана неоднократно допустила серьезные искажения в передаче слов российского лидера, пишет Telex.

    Как пишет Telex, искажения коснулись, в частности, высказываний по вопросу отношения к конфликту на Украине и динамики российско-венгерского товарооборота, передает РИА «Новости».

    Например, Путин заявил: «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу». Однако в переводе его слова передали как «Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас».

    Также Путин заявил: «В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично – минус 23 процента». В переводе его слова звучали как «прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко».

    Кроме этого, большинство других фраз Путина, за исключением приветствия и благодарностей, были тоже искажены, подчеркивает издание.

    Глава коммуникаций альянса «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что переводчица плохо слышала российского президента.

    «Эта женщина – лучший переводчик в этой области и на этом языке, несмотря на то что у нее, наверное, был не самый лучший день, и обстоятельства, возможно, сложились не самым лучшим образом», – сказал Менцер.

    Журналист «России 1» Павел Зарубин отметил, что на переговорах министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто даже пришлось помочь переводчице, когда возникли трудности с точностью передачи одной из фраз Путина.

    Портал 444.hu уточнил, что та же переводчица работала с Орбаном и ранее, в том числе на переговорах с Путиным в июле 2024 года и на похоронах Михаила Горбачева в Москве в сентябре 2023 года. Там перевод был выполнен точнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Венгрии провели встречу в Москве. Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в одобрении Евросоюза для визита Орбана в Москву.

    30 ноября 2025, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожиданий визита Владимира Путина в Индию индийские военные инициировали обсуждение закупки современных российских истребителей Су-57 и новейших систем С-500, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Власти Индии планируют начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и новейших систем противоракетной обороны С-500 во время предстоящего визита президента России Владимира Путина, передает РБК.

    Индийские военные обратились к правительству с просьбой увеличить закупки современных истребителей российского производства. Сейчас в ВВС страны эксплуатируется более 200 таких самолетов, и Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Индии.

    Как отмечают источники, экипажи ВВС Индии легко смогут освоить российские самолеты нового поколения, а компания Hindustan Aeronautics Limited готова обслуживать парк подобных машин. Тем не менее, собеседники агентства считают, что окончательные договоренности по новым поставкам вряд ли будут достигнуты уже в ходе ближайшего визита Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.


    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    28 ноября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве

    Путин назвал молодым ученым размер стипендии, которой радовался в студенческие годы

    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    @ Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых раскрыл размер своей стипендии в студенческие годы.

    Во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин рассказал о размере собственной стипендии, полученной в студенческие годы, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому». Путин также подчеркнул, что сейчас аспиранты сталкиваются с иными условиями жизни и новыми требованиями к научной работе.

    Глава государства напомнил, что с 2024 года тысяча аспирантов из разных регионов страны, включая научные и образовательные организации Донбасса и Новороссии, ежемесячно получают стипендию в размере 75 тыс. рублей. Решение о подобной поддержке было принято на одной из предыдущих встреч с участниками Конгресса молодых ученых.

    «Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», – заявил президент.

    По словам Путина, кандидатуру на особую повышенную стипендию выбирает научный руководитель, а не административные органы, что президент считает важным элементом адресной поддержки молодых ученых.

    Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле подчеркнул важность деполитизации науки. Глава государства заявил, что Россия продолжит софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов. Президент также отметил значительный прирост количества участников V Конгресса молодых ученых.

    29 ноября 2025, 15:49 • Новости дня
    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России

    Орбан после визита в Москву анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов РФ

    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что открылись возможности для заключения двух-трех масштабных сделок, передает РИА «Новости».

    Он объяснил, что вынужденная продажа российских активов за границей из-за американских санкций создала международную конкуренцию за эти активы.

    «Когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства», – заявил Орбан во время выступления в Ньиредьхазе.

    Между тем оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил о приостановке сотрудничества с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) в связи с санкциями. Компания JANAF является единственным поставщиком сырья по нефтепроводу в Сербию, по договору планировалось поставить 10 млн тонн до конца 2026 года. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что НПЗ, принадлежащий NIS, еще не остановлен, но сократил работу – до полной остановки осталось четыре дня.

    Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что венгерская MOL ведет переговоры об увеличении доли в NIS, чтобы решить проблемы, возникшие из-за санкций США.

    Сообщалось, что Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США.

    Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    30 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита ОДКБ в Киргизии президент России Владимир Путин пошутил на тему традиционного разделения пространства в юрте.

    На встрече в Бишкеке Путину показали внутреннее устройство юрты и объяснили, что она разделена на две зоны: одна предназначена для мужчин, другая – для женщин и хранения посуды.

    В этот момент российскому лидеру предложили пройти налево, что совпало с мужской стороной юрты. Путин с юмором отреагировал на ситуацию, сказав: «Когда мужчине говорили: «Иди налево», здесь ничего плохого не было». Кадры со словами главы государства опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Напомним, в четверг Путин завершил трехдневный визит в Бишкек и вылетел из Киргизии.

    Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным о газе и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан вылетел в Москву, чтобы обсудить с российским лидером поставки энергоносителей и урегулирование ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами перед вылетом Орбан анонсировал переговоры с Путиным, которые намечены на первую половину дня, передает ТАСС.

    «Сегодня мы будем разговаривать с президентом России», – заявил премьер Венгрии.

    Орбан подчеркнул, что его главная цель – обеспечить Венгрии стабильные поставки энергоресурсов. Он отметил, что в республике сохраняются самые низкие в Европе цены на топливо и сырье благодаря доступу к российской нефти и газу по ценам ниже международных.

    Премьер добавил, что намерен добиться гарантий энергоснабжения страны зимой и в течение следующего года по доступной цене. Особое значение Орбан придал снятию действия американских санкций, которые ранее мешали поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    Комментируя возможность обсуждения украинского кризиса, Орбан сказал, что этот вопрос неизбежно окажется в повестке переговоров. Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение боевых действий и призывает стороны к мирному соглашению.

    По данным венгерских СМИ, Орбан и Путин встречались трижды после 2022 года, а всего провели переговоры четырнадцать раз. Последняя их встреча прошла в Москве 5 июля 2024 года в рамках миротворческой миссии, когда венгерский премьер также посетил Украину, Китай и США.

    Виктор Орбан ранее заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Москве в пятницу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация о встрече будет предоставлена Кремлем при наличии контактов.

    Песков также сообщал, что последняя беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

    Власти Венгрии заняли девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    28 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который потерял пальцы при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Песков отметил, что Путин позвонил Глебу в день его выписки из больницы.

    «Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», – сказал он.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ребенок лишился четырех пальцев. В пятницу мальчика выписали из больницы домой.

    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    28 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле завершена.

    Переговоры продлились почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. В ходе встречи он заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу, а также поблагодарил его за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».

    29 ноября 2025, 00:50 • Новости дня
    Стало известно, чем Орбан отобедал в ресторане после переговоров с Путиным
    Стало известно, чем Орбан отобедал в ресторане после переговоров с Путиным
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил ресторан русской кухни «Живаго» и заказал несколько знаковых блюд.

    Как сообщили в заведении, Орбан заказал блины с красной икрой, сало собственного приготовления, соленья, сибирские пельмени и московский борщ, передает РИА «Новости».

    Несмотря на визит многочисленной венгерской делегации, закрывать ресторан не стали, поэтому гости заведения, узнав венгерского политика, фотографировались с ним, чему Орбан совсем не противился.

    Напомним, в пятницу, 27 ноября, Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Встреча длилась почти четыре часа. В ходе встречи Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште и  отметил рост товарооборота России и Венгрии.

    28 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS

    Венгрия начала обсуждать приобретение российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерская компания MOL рассматривает вариант увеличения участия в сербской NIS и готова содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией, сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш.

    Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении российской доли в сербской нефтяной компании NIS, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш, отметив, что обсуждается возможность рыночной сделки с поддержкой венгерских властей.

    По его словам, «один из вариантов – это расширение роли MOL», и вывод NIS из-под российского контроля, по мнению Будапешта, находится в интересах самой компании.

    Ранее Венгрия выражала готовность содействовать Сербии в вопросах безопасности поставок топлива. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявлял, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в два с половиной раза.

    На прошлой неделе СМИ писали, что переговоры о приобретении российской доли в NIS также вела крупнейшая нефтяная компания ОАЭ ADNOC. В настоящий момент «Газпром нефти» принадлежит 44,9% акций NIS, еще 11,3% – у Газпрома, в то время как сама Сербия контролирует 29,87%. NIS остается единственным импортером нефти на сербском рынке.

    Президент Сербии Александр Вучич предложил США дать российским акционерам NIS 50-дневный срок для поиска покупателя контрольного пакета акций компании.

    Российские акционеры решили продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS.

    Американские власти потребовали выхода российских акционеров из состава владельцев NIS.

    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    28 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Путин обсудил тему счастья с молодыми учеными
    Путин обсудил тему счастья с молодыми учеными
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень удовлетворенности жизнью прямо влияет на эффективность деятельности человека. При этом ощущение счастья зависит от целого комплекс составляющих, сказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

    Российский лидер обратил внимание на работу доцента кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета Ольги Герасимовой «Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов?», которая получила грант Российского научного фонда.

    «Это очень интересное, важное исследование. Начать нужно с самого понятийного аппарата. Что такое счастье? Сейчас дискуссию открывать не будем, можно говорить до утра. Во всяком случае, это важно», – сказал Путин. – «На что можно рассчитывать, когда человек ничем не доволен или очень мало чем доволен? Разве он может эффективно работать? А как сделать так, чтобы он был доволен и счастлив? Здесь не только повышение заработной платы, хотя и это важно, но не только. Есть целый комплекс, набор всяких составляющих».

    В завершении встречи с молодыми учеными президент еще раз вернулся к теме счастья, отметив, что «нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой» и видеть, как идеи реализуются на практике и приносят пользу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых назвал размер своей стипендии в студенчестве.

