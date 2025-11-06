МИД: Попытки Запада повлиять на статус Крыма не нашли отклика в мире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Попытки западных стран убедить Россию отказаться от Крыма не получили поддержки большинства государств, заявил директор департамента международных организаций Кирилл Логинов, передает РИА «Новости». Он выступил с речью на Ялтинском международном форуме в Москве.

«Сегодня мы видим, что попытки заставить Крым, а вместе с ним и всю Россию отказаться от своего сделанного исторического выбора в защиту прав крымчан, не только не нашли поддержку у стран мирового большинства, но и имели противоположный эффект. Формирующиеся мировые центры политико-экономического влияния еще четче смогли сформулировать свое политическое отношение к навязанному порядку, основанному на правилах», – отметил Логинов.

По его словам, новые политические и экономические центры мира выступили против давления и открыто выразили несогласие с западной позицией. Логинов добавил, что страны мирового большинства стали лучше понимать ценность уважения международного права в противовес односторонним подходам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 октября министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. В тот же день по требованию главы правительства и на фоне общественной критики он подал в отставку.

Французский политик Филиппо в августе заявил, что президент США Дональд Трамп признал Крым российским.