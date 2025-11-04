Народный фронт в День народного единства провел акцию поддержки бойцов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятия прошли в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Петербурге. На площадках участники изготавливали окопные свечи и маскировочные сети, писали письма бойцам, а также собирали и передавали гуманитарную помощь для фронтовиков.

В рамках акции гости могли освоить технологии создания незаменимых для солдат вещей, а профессиональные волонтеры обучали навыкам первой медицинской помощи. Особое внимание вызвала демонстрация приготовления пищи в реторт-пакетах: такие блюда отправляют на передовую с помощью беспилотников, что особенно актуально для линий соприкосновения.

«Как обычно Народный фронт отмечает День народного единства реальным делом и помощью. Мы развернули площадки в регионах, где тысячи людей своими руками делают то, что сейчас нужно на фронте: окопные свечи, маскировочные сети, пишут письма со словами поддержки. Волонтеры народных полков показывают блюда в реторт-пакетах – чтобы люди знали, как их помощь доходит до самых горячих точек. Участвуют все. Волонтеры, семьи с детьми, жены самих бойцов, простые жители. Наше единство – не просто слова. От имени всех, кто сегодня помогает фронту, хочу сказать нашим защитникам – мы с вами. Мы вас ценим, мы о вас помним. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вас поддержать. Спасибо всем, кто не остается в стороне. Вместе – мы сила», – сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодежки Народного фронта Владимир Тараненко.

Для тех, кто хочет оказать моральную поддержку бойцам, работали специальные зоны по написанию писем солдатам. Все собранные послания волонтеры Народного фронта отправят в зону СВО.



В Ростове-на-Дону состоялась передача подразделениям 14 внедорожников «Нива», гуманитарных грузов и маскировочных сетей. Жители города также прошли обучение управлению дронами на современном симуляторе, а волонтеры отмечали, что такие мероприятия способствуют формированию настоящего гражданского единства.

В некоторых городах профессиональные волонтеры-инструкторы обучили горожан навыкам оказания первой медицинской помощи в экстренной ситуации.