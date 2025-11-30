По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
Каршеринговый автомобиль перевернулся на кладбище в Ленобласти
Каршеринговый автомобиль Geely съехал с дороги в ночь на воскресенье в районе поселка Мга Ленинградской области и перевернулся на территории местного кладбища, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба «Леноблпожспас».
Региональная противопожарно-спасательная служба «Леноблпожспас» сообщает, что авария произошла около двух часов ночи по московскому времени. В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна в сторону кладбища, после чего машина перевернулась на крышу, передает РИА «Новости».
На месте происшествия работали специалисты 130-й пожарной части Кировского отряда «Леноблпожспаса». Состояние водителя пока остается неизвестным, информация о его здоровье уточняется.
Ранее у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге женщина за рулем арендованного Chery сбила инспектора ДПС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы сообщила о ДТП в Капотне, где автомобиль Infiniti сбил девочку на пешеходном переходе.