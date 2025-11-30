Каршеринговый автомобиль перевернулся на кладбище в Ленобласти

Tекст: Дарья Григоренко

Региональная противопожарно-спасательная служба «Леноблпожспас» сообщает, что авария произошла около двух часов ночи по московскому времени. В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна в сторону кладбища, после чего машина перевернулась на крышу, передает РИА «Новости».

На месте происшествия работали специалисты 130-й пожарной части Кировского отряда «Леноблпожспаса». Состояние водителя пока остается неизвестным, информация о его здоровье уточняется.

